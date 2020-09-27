Erol Bulut’tan derbi sonrası itiraf: ‘Yeni gelenler iyi performans gösterdi ama…’

Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut maç sonu değerlendirmeler yaptı.

Oyuncularının performansından memnun olduğunu söyleyen Bulut, “İlk başlarda futbolcularımı tebrik ediyorum. Her şeyi yaptık kazanmak için. Gol pozisyonuna da yeterince iyi girdik. Rakibin de birkaç pozisyonu var. Genel anlamda güzel bir maç oldu. Yeni gelenler iyi performans gösterdi ama istediğimiz, yüzde 100 durumda değiller. Bugünkü performanstan memnunum” dedi.

İdeal kadro için halen arayışta olduklarını söyleyen başarılı çalıştırıcı, “Pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Orada arayış içerisindeyiz. Kanatta kim daha iyi, merkezde kim daha iyi… Samatta aramıza katıldı. Forvette yerini alacak. Sağında, solun, arkasında kimi oynatabiliriz, hangisi daha iyi, çalışıyoruz. Kamp dönemi maalesef 1 ay geçti. Tüm futbolcular elimizde yoktu. Orada eksiğiz, geriden geliyoruz. Galatasaray, geçen seneden birlikte, uyumlu” ifadelerini kullandı.

Milli aradan sonra güçlü döneceklerini sözlerine ekleyen Bulut, “Haftaya Karagümrük var ve sonrasında ara var. Daha iyi döneceğiz aradan. Kafamdaki 11 yavaş yavaş şekilleniyor, yavaş yavaş” yorumunda bulundu.

TISSERAND: “KAZANABİLİRDİK”

Başarılı stoper Marcel Tisserand, Galatasaray maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Başlangıç itibariyle takımla beraber oynadığım için çok mutluyum. Uzun zamandır bugünü, takımla beraber oynamayı bekliyordum. O gün, bugündü. Bugün kazanabilirdik, kazanabileceğimiz pozisyonlar vardı ama maalesef iki puanı kaybettik. Yine de ben takımın gösterdiği mücadeleden dolayı memnunum. “

GUSTAVO: “HOCAMIZ İDEAL 11’i BULDUĞUNDA…”

Galatasaray karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulunan Luiz Gustavo, “Henüz şu ana kadar üç maç oynadık. Önümüzdeki çok maç var. Uzun bir yol bizleri bekliyor. Bütün oyuncular daha da gelişecektir. Bu sene çok fazla yeni oyuncu geldi. Yeni bir hocamız var. Yeni bir felsefe üzerinde çalışıyoruz. Hepimiz bu süreçte adapte olmaya çalışıyoruz. Hocamız ideal 11'i bulduğunda her şey daha kolay olacaktır. Bizim yapmamız gereken çok çalışmayı devam ettirmek” İfadelerini kullandı.

VALENCIA: “ÖDÜLÜMÜZÜ ALAMADIK”

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Enner Valencia ise maçtan sonra şu ifadeleri kullandı:

“Çok önemli bir maçtı. Bizim için anlamı vardı. 3 puanı alıp geri dönmek istiyorduk. Çok konsantreydik. İlk saniyeden son saniyeye kadar konsantreydik. Buradan ödülümüzü alamadık. Taraftarlar için kulübün önemini biliyoruz. Ligin kulüp için önemini biliyoruz. En iyimizi vermeye çalışıyoruz. Bunun tabii ki farkındayız. Maç maç, tek tek bakıyoruz. Gittikçe daha iyi olacağız.”

SAMATTA: “ŞAMPİYONLUK AÇISINDAN DEĞERLİ”

Sarı laciverltilerin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Teknik ve taktik olarak sarı kartlara futbolcular başvurabiliyor. Galatasaray’da da çok tecrübeli oyuncular var. Biz daha iyi oynayan taraftık. Rakibe oyunu kabul ettirdik. Daha çok istediğimizi hissetirdik diye düşünüyorum. Maalesef buradan 3 puanla dönemedik. Ama pozitif açıdan bakınca, takım oyunu ve bireysel olarak iyi bir durum var. Şampiyonluk açısından bu bence değerli.”

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