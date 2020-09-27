CANLI YAYIN | Galatasaray 0-0 Fenerbahçe (ilk yarı oynanıyor)

Türkiye’nin en büyük derbisinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya… Süper Lig’in 3’üncü haftasında iki ezeli rakip Türk Telekom Stadı’nda kozlarını paylaşıyor. Ligin ilk iki haftasını galibiyetle kapatan Galatasaray, Erol Bulut ve yeni transferleriyle birlikte yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe’yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. 0-0 biten Hatayspor maçında Hatayspor maçındaki oyunuyla eleştirilen Fenerbahçe derbiden galibiyetle ayrılarak moralleri yükseltmenin peşinde. Fatih Terimli Galatasaray oldukça formda. Sarı-Kırmızılı takım Fenerbahçe’yi yenerek yakaladığı muhteşem çıkışı devam ettirmek istiyor.

AĞLARA GİDEN TOP GOL DEĞERİ KAZANMADI! 36′ Galatasaray’da Feghouli ceza alanında buluştuğu topu sert ve düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ancak pozisyon öncesinde ofsayt bayrağı kalktı.

26’ıncı dakikada ceza sahası dışına açılan topu ayak içiyle uzak köşeye gönderen Linnes’in şutunu Altay güçlükle kornere çeldi.

23’üncü dakikada Galatasaray’ın hızlı atağında Falcao topu önüne almak isterken Tisserand elle oynadı. Ceza sahasının çok yakınında olan pozisyonda hakem serbest vuruşu işaret etti ve Tisserand’a sarı kart çıktı.

NET FIRSAT KAÇTI! 20′ Galatasaray, Arda Turan’la gole çok yaklaştı. Omar’ın ortasında Arda iyi bir kafa vuruşu yaptı. Altay Bayındır iki hamlede topa sahip oldu.

Fenerbahçe gole yaklaştı! 18′ Caner’in kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Gönül’ün ön direkte yaptığı kafa vuruşu az farkla dışarıya çıktı.

SARI KART! 15′ Galatasaray’da Luyindama, Enner Valencia’ya yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gördü.

SARI KART! 12′ Fenerbahçe’de Jose Sosa, Taylan Antalyalı’nın ayağına yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

7′ Seyircisiz oynanan derbide stat dışından saha zeminine meşale gönderildi! Saha görevlisi yabancı maddeye sahadan çıkardı ve oyun yeniden başladı.



6′ Maçın ilk net pozisyonu! Galatasaray’da Taylan Antalyalı’nın ceza sahası dışından attığı sert şutu Altay parmaklarının ucuyla iyi bir refleksle kornere çeldi.

Galatasaray 4-1-4-1, Fenerbahçe 4-2-3-1 dizilişiyle sahada…

TT Arena’da seyircisiz oynanacak dev mücadele Fenerbahçe’nin santrasıyla başladı!

İŞTE İLK 11’LER:

Galatasaray: Fatih, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda, Falcao

Yedekler: Okan, Şener, Babel, Etebo, Donk, Oğulcan, Ömer, Emre Taşdemir, Emin, Diagne

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Caner Erkin, Tisserand, Lemos, Gökhan Gönül, Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Thiam, Valencia Yedekler: Harun, Tolga, Samatta, Ferdi, Sadık, Sinan, Zanka, Nazım, Novak, Mert

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayımlayacak.

GALATASARAY SEZONA İYİ BAŞLADI

Sezona iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig’de çıktığı ilk iki maçında Gaziantep FK’yi 3-1, son şampiyon Medipol Başakşehir’i de 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi elemesinde ise ikinci turda Azerbaycan’ın Neftçi ekibini 3-1, üçüncü turda da Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split’i 2-0 yendi.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA 5 SEZONDUR KAYBETMİYOR

Yeni sezona yaptığı flaş transferlerle giren Fenerbahçe ise deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup ettikten sonra evinde Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 4 puan ve averajla 8. sırada giriyor. Kanarya rakibine deplasmanda 5 sezondur kaybetmiyor.

EMRE AKBABA FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Emre Akbaba derbide görev yapamayacak. Süper Lig'de geride kalan sezonun son hafta maçında adalesinden sakatlanan ve tedavisine devam edilen Emre Akbaba derbinin kadrosunda yer alamayacak. Medipol Başakşehir maçında kasık adalesinden sakatlık geçiren Marcelo Saracchi'in durumu ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

FALCAO VE DIAGNE

Galatasaray, şu ana kadar oynadığı maçlarda hem hücum hem de savunmada etkili bir performans ortaya koydu. Sarı-kırmızılı ekip bu karşılaşmalarda 10 kez ağları havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü. Galatasaray'ın santrforlarından Radamel Falcao bu sezon 3 kez ağları havalandırırken, Mbaye Diagne ise 2 gol kaydetti. Performanslarıyla dikkati çeken orta saha oyuncuları Younes Belhanda 2, Emre Kılıç da bir kez topu filelere gönderdi. Sarı-kırmızılı takımın savunmasında ise Marcao ve Luyindama savunmadaki etkili performanslarıyla dikkat çekiyor.