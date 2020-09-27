CANLI YAYIN | Galatasaray 0-0 Fenerbahçe (ilk yarı oynanıyor)

Türkiye’nin en büyük derbisinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya… Süper Lig’in 3’üncü haftasında iki ezeli rakip Türk Telekom Stadı’nda kozlarını paylaşıyor. Ligin ilk iki haftasını galibiyetle kapatan Galatasaray, Erol Bulut ve yeni transferleriyle birlikte yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe’yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. 0-0 biten Hatayspor maçında Hatayspor maçındaki oyunuyla eleştirilen Fenerbahçe derbiden galibiyetle ayrılarak moralleri yükseltmenin peşinde. Fatih Terimli Galatasaray oldukça formda. Sarı-Kırmızılı takım Fenerbahçe’yi yenerek yakaladığı muhteşem çıkışı devam ettirmek istiyor.
Galatasaray: Fatih, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda, Falcao
Yedekler: Okan, Şener, Babel, Etebo, Donk, Oğulcan, Ömer, Emre Taşdemir, Emin, Diagne
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Caner Erkin, Tisserand, Lemos, Gökhan Gönül, Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Thiam, Valencia Yedekler: Harun, Tolga, Samatta, Ferdi, Sadık, Sinan, Zanka, Nazım, Novak, Mert
Türk Telekom Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayımlayacak.
Sezona iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig’de çıktığı ilk iki maçında Gaziantep FK’yi 3-1, son şampiyon Medipol Başakşehir’i de 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi elemesinde ise ikinci turda Azerbaycan’ın Neftçi ekibini 3-1, üçüncü turda da Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split’i 2-0 yendi.
Yeni sezona yaptığı flaş transferlerle giren Fenerbahçe ise deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup ettikten sonra evinde Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 4 puan ve averajla 8. sırada giriyor. Kanarya rakibine deplasmanda 5 sezondur kaybetmiyor.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Emre Akbaba derbide görev yapamayacak. Süper Lig'de geride kalan sezonun son hafta maçında adalesinden sakatlanan ve tedavisine devam edilen Emre Akbaba derbinin kadrosunda yer alamayacak. Medipol Başakşehir maçında kasık adalesinden sakatlık geçiren Marcelo Saracchi'in durumu ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.
Galatasaray, şu ana kadar oynadığı maçlarda hem hücum hem de savunmada etkili bir performans ortaya koydu. Sarı-kırmızılı ekip bu karşılaşmalarda 10 kez ağları havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü. Galatasaray'ın santrforlarından Radamel Falcao bu sezon 3 kez ağları havalandırırken, Mbaye Diagne ise 2 gol kaydetti. Performanslarıyla dikkati çeken orta saha oyuncuları Younes Belhanda 2, Emre Kılıç da bir kez topu filelere gönderdi. Sarı-kırmızılı takımın savunmasında ise Marcao ve Luyindama savunmadaki etkili performanslarıyla dikkat çekiyor.