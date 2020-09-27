CANLI | Konyaspor 0-0 Beşiktaş (İlk yarı oynanıyor)

Konyaspor Beşiktaş canlı! Konyaspor Beşiktaş maçı ile Süper Lig’de üçüncü hafta heyecanı devam ediyor. Hafta içi Rio Ave’ye penaltılarla yenilerek Avrupa macerasını noktalayan Beşiktaş, geçen haftayı bay geçen Konyaspor’u deplasmanda mağlup ederek morallenmek istiyor. Ev sahibi ise kazanarak ilk galibiyetini almanın peşinde. Konyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın anlatımı ve maçın canlı izle bağlantısı SKOR’da.

Dk. 1: Maç başladı!

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Uğur, A.Kerim, Guilherme, Marko, Amir, Levan, Milosevic, Ömer Ali, Cikalleshi

YEDEKLER: Mücahit, Adil, Oğuz Kağan, Miya, Savaş, Kravets, Musa, Eduok, Şener, Daci

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Nsakala, Dorukhan, Mensah, Atakan, Ljajic, Boyd, Güven

YEDEKLER: Utku, Montero, Oğuzhan, Erdoğan, Aboubakar, Larin, Hasic, Rıdvan, Kartal, Gökhan

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

STAT: Konya BŞB Stadyumu

SAAT: 16.00

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

YAYIN: beIN SPORTS HD1

Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Atiba maç kadrosuna alınmadı. Yeni transfer Aboubakar ise kafileye dahil edildi. Öte yandan Covid-19’u atlatan Sergen Yalçın da takımının başında yer alıyor. İttifak Holding Konyaspor’da ise Marin Anicic ve Alper Uludağ sakatlığı sebebiyle oynayamıyor.