CANLI | Konyaspor 0-0 Beşiktaş (İlk yarı oynanıyor)

Konyaspor Beşiktaş canlı! Konyaspor Beşiktaş maçı ile Süper Lig’de üçüncü hafta heyecanı devam ediyor. Hafta içi Rio Ave’ye penaltılarla yenilerek Avrupa macerasını noktalayan Beşiktaş, geçen haftayı bay geçen Konyaspor’u deplasmanda mağlup ederek morallenmek istiyor. Ev sahibi ise kazanarak ilk galibiyetini almanın peşinde. Konyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın anlatımı ve maçın canlı izle bağlantısı SKOR’da.
Dk. 1: Maç başladı!
KONYASPOR: Sehic, Skubic, Uğur, A.Kerim, Guilherme, Marko, Amir, Levan, Milosevic, Ömer Ali, Cikalleshi
YEDEKLER: Mücahit, Adil, Oğuz Kağan, Miya, Savaş, Kravets, Musa, Eduok, Şener, Daci
TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal
BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Nsakala, Dorukhan, Mensah, Atakan, Ljajic, Boyd, Güven
YEDEKLER: Utku, Montero, Oğuzhan, Erdoğan, Aboubakar, Larin, Hasic, Rıdvan, Kartal, Gökhan
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın
STAT: Konya BŞB Stadyumu
SAAT: 16.00
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
YAYIN: beIN SPORTS HD1
Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Atiba maç kadrosuna alınmadı. Yeni transfer Aboubakar ise kafileye dahil edildi. Öte yandan Covid-19’u atlatan Sergen Yalçın da takımının başında yer alıyor. İttifak Holding Konyaspor’da ise Marin Anicic ve Alper Uludağ sakatlığı sebebiyle oynayamıyor.