Belhanda: Şimdilik Galatasaray’dayım

Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray’da Younes Belhanda, derbi sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bu sezon görev aldığı lig ve Avrupa maçlarında 2 gol atan Faslı oyuncu, yayıncı kuruluşta sorulan transfer sorusuna “Şimdilik Galatasaray’dayım” dedi. Belhanda’nın sözleri şöyle;

*3 gün önce maç oynadık, daha yorgun geldik. Onlar 3 gün önce maç oynamadılar, bir avantajları vardı onların. Buna da sığınmamalıyız ama durum bu.

*Şimdilik Galatasaray’dayım, Galatasaray’ın oyuncusuyum. Elimden gelen tüm mücadeleyi Galatasaray adına yapıyorum, daha sonra ne olur bilemem.

LINNES: ZOR BİR MAÇ OLDU

Linnes: Benim için önemli olan oynamak. Sağ bek, sol bek, hiç fark etmez. Hocam sol bekte görev verdi, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu maç bizim için zor bir maç oldu, kendi oyunumuzu ve mantalitemizi sahaya yansıtamadığımız için 1 puanla ayrılıyoruz.