Bayern Münih’in tarihi serisine Hoffenheim son verdi: 4-1

Almanya Bundesliga 2. hafta karşılaşmasında Hoffeinheim’a konuk olan Bayern Münih, deplasmandan 4-1’lik yenilgiyle ayrıldı ve 9 aydır süren yenilmezlik serüveni sona ermiş oldu.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Ermin Bicakcic’in golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi Hoffenheim, 24’te Munas Dabbur ile skoru 2-0’a getirdi. Farkı azaltmak için çabalayan Münih 36. dakikada Joshua Kimmich ile durumu 2-1’e yaparken ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Münih akınlarını başarılı şekilde savuşturan Hoffenheim, yıldız futbolcusu Andrej Kramaric’in 77. ve 90+2. (penaltı) dakikada attığı gollerle sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Hoffenheim bu sonuçla 6 puana ulaştı ve ligde liderlik koltuğuna oturdu. Bayern Münih ise 3 puanla 6. sırada kaldı.

En son yenilgisini Aralık 2019’da Mönchengladbach’tan alan Bayern Münih’in, 32 maçlık yenilmezlik ve 23 maçlık galibiyet serisi son buldu. Bayern Münih 5 büyük ligde üst üste 23 maç kazanan tek takım olmayı başarmıştı.

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