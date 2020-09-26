Türkiye’nin gözü dev derbide! Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Sezon öncesi transferlerle kadrolarını güçlendiren ezeli rakipler sahadan üç puanla ayrılarak yarışın ilk haftalarında gövde gösterisi yapmak istiyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin sahasındaki yenilmezlik serisine son veren Galatasaray, evinde oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Bu sezon adeta takımı en baştan kuran ve şampiyonluğun en büyük favorisi haline gelen Fenerbahçe ise ezeli rakibini yenerek sezonun henüz başında bir darbe indirmek istiyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Fenerbahçe maçı 27 Eylül Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Zorlu mücadele beIN Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Martin Linnes (Marcelo Saracchi), Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Radamel Falcao

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin, Tolga Ciğerci (Ozan Tufan), Luiz Gustavo, Thiam, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Samatta (Valencia)