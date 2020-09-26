Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak ve maç için geri sayım başladı. Trabzonspor’da, Ekuban, Trondsen ve Kamil Ahmet Çörekçi takımda yer alamayacak. İyileşen Pereira ve Marlon’un kadroda yer alacağı tahmin ediliyor.

TRABZONSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İki ekibin de yükselişe geçmek için hazırlandığı maç saat 19.00’da başlayacak. Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

TRABZONSPOR YENİ TRANSFERİ BİLDİRDİ

Trabzonspor, Türkiye’ye gelen Fousseni Diabate’nin transferini açıkladı. Bordo-mavili takım, Premier Lig ekibine 3 taksitte 1 milyon 573 bin 170 Euro ödeyecek.

Trabzonspor, Leicester City ile yapılan transfer detaylarını şu açıklamayla duyurdu;

“Profesyonel futbolcu Fousseni Diabate'nin kulübümüze transferi konusunda, Leicester City Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Leicester City Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3(Üç) taksit halinde toplam 1.573.170.-EUR ödenecektir. Ayrıca, Leicester City Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %15'i, ödenecektir.