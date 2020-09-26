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Trabzonspor Yeni Malatyaspor maç özeti… Trabzonspor ilk galibiyetini aldı!

Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Trabzonspor ligin 3. haftasında Yeni Malatyaspor'la karşılaştı ve ilk galibiyetini 3-1'lik skorla aldı. Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı özeti ve detaylar...

21:30 -
Haberler Futbol
Trabzonspor Yeni Malatyaspor maç özeti… Trabzonspor ilk galibiyetini aldı!

Süper Lig’de 3. haftada bugün Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı heyecan yarattı. Bordo-mavili ekibin yeni transferi Afobe, attığı iki golle yıldızlaştı.

Yayıncı kuruluş maçın özetini yayınladığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇ ÖZETİ

MAÇIN DETAYLARI

Sezona çok kötü bir başlangıç yapan, sahasında Beşiktaş'a yenilip, Denizlispor deplasmanından beraberlikle dönen Trabzonspor, sahasında oynadığı Yeni Malatyaspor maçında ilk üç puanını aldı. İlk yarısı temposuz geçen karşılaşmada yakaladığı üç fırsatı da gole çeviren Trabzonspor, soyunma odasına 3-0 önde girdi. Yeni Malatyaspor'un tek golü penaltı vuruşu sonrası Adem Büyük'ten geldi.