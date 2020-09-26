Suarez’in ayrılığı sonrası Koeman’dan ilk açıklama: Filmdeki kötü adam ben değilim

Yeni sezon öncesi önce Lionel Messi ardından da Luis Suarez krizleri ile dünya spor gündemine oturan Barcelona’da Teknik Direktör Ronald Koeman, açıklamalarda bulundu. Özellikle Luis Suarez’in ayrılığı hakkında konuşan Koeman, “Herkes benim filmdeki kötü adam olduğumu düşünüyor. Ama öyle değil. Bu kulübün kararı” ifadelerini kullandı.

Quique Setien’in gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen Koeman, ilk ayında iki krizle birden savaşmak zorunda kaldı. Futbolcular ile yaptığı konuşmada “Artık kimsenin ayrıcalığı yok. Herkes takım için oynayacak” diyerek Messi’nin Barcelona’dan ayrılma isteği sürecini hızlandırdığı belirtilen Hollandalı çalıştırıcı, Suarez’in ayrılığında da başrol oyuncusu olarak gösterildi.

Messi’nin Barcelona yönetimine sert eleştiri getirmesine neden olan Suarez’in takımdan gönderilmesi kararını kendisinin vermediğini savunan Hollandalı çalıştırıcı “Bu yönetimin aldığı bir karar… Barcelona yönetiminin takımda değişime gittiğini herkes görüyor. Kadroda çok sayıda genç futbolcu var. Bunlara şans verilmesi isteniyor. Ben Barcelona’ya imza atmadan önce Suarez’in gönderilme kararı zaten alınmıştı” dedi.

“MALİ AÇIDAN SIKINTI VAR”

Barcelona’nın mali açıdan zor günler geçirdiğinin de altını çizen Koeman “Bir teknik direktör olarak istediğim transferler mali açıdan mümkün değil… Kulübün ekonomik sorunu çok çok karmaşık… Ama bu durumu önceden biliyordum. Şartları bilerek Barcelona’yı çalıştırmayı kabul ettim. Elimizdeki kadro ile başarmak istediklerimizi gerçekleştirmek için çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Suarez’in sezon öncesi antrenmanlara çıktığına da vurgu yapan tecrübeli teknik adam şunları söyledi:

“Herkes filmdeki kötü adamın ben olduğumu düşünüyor. Ancak bu doğru değil. Suarez’in takımdaki rolüne ve kişiliğine en başından beri büyük saygı duydum. Burada olduğu süre boyunca da antrenmanların tamamına katıldı. Onunla yaptığı konuşmada oynamak istiyorsa çok çalışması gerektiğini söyledim. Suarez’in gönderilmesi ben gelmeden önce alınmış bir karardı. Kulüp, kadroda değişime gitme kararını ben imza atmadan önce almıştı. Suarez ve ben birbirimize saygı duyuyoruz. Geleceği ile ilgili de sürekli konuştuk.”

MESSI YÖNETİMİ SERT BİR DİLLE ELEŞTİRMİŞTİ

Suarez’in ayrılığı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi de, Uruguaylı yıldızın ayrılmasından yönetimi sorumlu tutmuştu.

Barcelona yönetimine adeta ateş püsküren Messi, veda mesajında “Kulüp tarihinin en büyük oyuncularında biri olarak sana yakışan bir vedayı hak etmiştin. Hem bireysel olarak hem de bir grubun parçası olarak büyük başarılar elde ettin. Böyle kapı dışarıya konulman hiç hoş olmadı. Ama artık geldiğimiz noktada hiçbir şey beni şaşırtmıyor” demişti.