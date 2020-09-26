MAÇ SONUCU | Kayserispor 1-3 BB Erzurumspor | Kayseri’de Dadaş fırtınası!

Süper Lig’in üçüncü haftasında Hes Kablo Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk etti. Müsabakanın ilk devresinin son dakikalarında bulduğu gollerle Dadaşlar sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Konuk ekip BB Erzurumspor, 43’te Rashad Muhammed ve 45+4’te Arvydas Novikovas gollerini buldu. Ev sahibi Kayserispor ise 83’te Pedro Henrique’nin penaltı golüyle puan için umutlandı ancak son sözü 90+5’te Ibrahim Sissoko söyledi: 3-1.

43’te savunma arkasına atılan topu Novikovas, arkasındaki Rashad Muhammed’e çok güzel indirdi, golcü oyuncu da topu ağlara gönderdi. 45+4’te yine etkili paslarla çıkan Erzurum’da Emrah Başsan’ın ortasına geriden gelen Novikovas penaltı noktası civarında vurdu ve topu ağlara gönderdi. İkinci yarıda baskı kuran, zaman zaman da pozisyon veren Kayserispor 82’de Murat Uçar’ın Pedro Henrique’ye müdahalesiyle penaltı kazandı, beyaz noktadan Henrique hata yapmadı. Kayseri bu bölümden sonra gol aradı ancak 90+5’te kontratakta Sissoko sahneye çıktı ve skoru 3-1 olarak tayin etti.

Kayserispor kaleyi bulamadı!

Mehmet Özdilek’in öğrencileri 13 şutunda 8 isabet bulurken, Bayram Bektaş’ın çalıştırdığı Kayserispor ise 11 şutunda 2 isabet bulabildi. Üç hafta sonunda 6 puana ulaşan Dadaşlar iki galibiyetini de deplasmanda elde etti. Sarı-kırmızılılar ise üç puanda kaldı. Kayserispor gelecek hafta MKE Ankaragücü’ne konuk olacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise Çaykur Rizespor’u ağırlayacak.