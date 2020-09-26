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MAÇ SONUCU | Hatayspor Kasımpaşa 1-0 | Süper Lig 3. hafta

Ligin yeni ekibi Hatayspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı mağlup ederek üçüncü maçından da puanla ayrılmayı başardı. Hatayspor'un en flaş transferi Diouf'un golüne engel olamayan Kasımpaşa, ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı.

17:59 -
Haberler Futbol
MAÇ SONUCU | Hatayspor Kasımpaşa 1-0 | Süper Lig 3. hafta

Süper Lig’in 3. haftasında ligin yeni ekiplerinden Hatayspor, sahasında Kasımapaşa’yı konuk etti. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanında 9 kişi kalmasına rağmen berabere ayrılmayı başaran Hatayspor, Kasımpaşa’yı da 1-0 yenerek başarılı başlangıcını sürdürdü. Hatayspor, ilk maçında da Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup etmişti. Kasımpaşa karşısında Hatayspor’a üç puanı getiren gol 55. dakikada Diouf’tan geldi.

TFF 1. Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’e yükselen Hatayspor, ligde kalıcı olacağının sinyallerini yaptığı iyi başlangıçla verdi. Son şampiyon Medipol Başakşehir ve şampiyonluk adayı Fenerbahçe’ye boyun eğmeyen Akdeniz ekibi, ligin formda takımlarından Kasımpaşa’yı da mağlup etti. Kalesinde henüz gol görmeyen Hatayspor, üç hafta sonunda 7 puana ulaştı. İkinci yenilgisini alan Kasımpaşa ise 4 puanda kaldı.

Hatayspor’un bu sezonki en flaş transferi Diouf, yeni takımıyla üçüncü maçında ilk golüne kavuşurken, takımını galibiyete taşıdı.

hatayspor Kasımpaşa süper lig
Son güncelleme: 18:47 26.09.2020