MAÇ SONUCU | Brighton Manchester United 2-3 | Premier Lig 3. hafta

İngiltere Premier League’in 3. haftasında Manchester United, deplasmanda Brighton ile karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta sahasında Crystal Palace’a 3-1 yenilerek şok bir mağlubiyet alan ‘Kırmızı Şeytanlar’, direklerin de yardımıyla, Brighton deplasmanından üç puanla dönmeyi başardı. Maç bittikten sonra hakem Chris Kavanagh’ın verdiği penaltı kararı, Manchester United’a üç puanı getirdi.

Brighton’ın 5 şutunun direkten döndüğü karşılaşma, uzatmada gelen gollerle 3-2 Manchester United’ın galibiyeti ile sona erdi. Kendi kalesine gol atan, uzatmada beraberliği yakalamasına rağmen maç bittikten sonra verilen penaltı kararı sonrası ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında sahadan mağlup ayrılan taraf oldu.

Uzatmada atılan iki golden Manchester United’ın penaltıdan attığı gol, haftanın en çok konuşulacak konuları arasına girmeye aday oldu. Maçın son düdüğünü çaldıktan sonra penaltı kararı veren Kavanagh, Brighton futbolcularının yoğun tepkisine neden oldu.

NE OLDUYSA MAÇ BİTTİKTEN SONRA OLDU

Maupay’ın 40. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçen Brighton, 43. dakikada Dunk’un kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 1-1 beraberlikle girdi. İkinci yarıda karşılıklı ataklarla geçerken, golü Manchester United buldu. Karşılaşmanın 55. dakikasında Rashford’un attığı golle öne geçen Manchester United, tam üç puanı alıyorum derken sahneye March çıktı. Maçta 90+5. dakikada oynanırken topu ağlara gönderen March, takımına beraberliği getirdi.

Herkes karşılaşmanın berabere biteceğini düşünürken, uzatma dakikalarının sonun gelişen Manchester United atağında top çizgiden çıktı. Chris Kavanagh’ın son düdüğünü çalmasıyla futbolcular soyunma odasına giden tünellere yöneldi. Ancak Video Yardımcı Hakem’den (VAR) gelen uyarı sonrası Chris Kavanagh, futbolcuları sahaya geri çağırdı.

Manchester United lehine penaltı kararı veren Chris Kavanagh, atışın kullanılmasını istedi. Topun başına geçen Bruno Fernandes, 90+10. dakikada topu ağlara göndererek takımına üç puanı kazandıran isim oldu. Manchester United, çok konuşulacak bu karar sonrası çok zorlandığı karşılaşmadan galibiyetle ayrılmış oldu.

İLK 11’LER:

Brighton: Mat Ryan, Adam Webster, Lewis Dunk, Ben White, Tariq Lamptey, Adam Lallana, Steven Alzate, Solly March, Leandro Trossard, Aaron Connolly, Neal Maupay

Manchester United: David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire, Luke Shaw, Paul Pogba, Nemanja Matic, Mason Greenwood, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Anthony Martial.