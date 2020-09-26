Kendisi küçük sporuyla büyük ülke! Dersimiz Slovenya!

SÖZCÜ HaftaSonu / DEVRİM DEMİREL Avrupa’nın merkezinde, yaklaşık 20 bin kilometrekare yüzölçümlü ve 2 milyon nüfuslu bir ülke Slovenya… Amerikalılar bu küçük ülkeyi iki kişi sayesinde öğrendi. Birincisi ‘First Lady.’ Tarihin en sevilmeyen ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump; asıl adı Melanija Knavs olan, Novo Mesto (Eski Yugoslavya) doğumlu bir Sloven. Slovenya’yı Amerikalılara tanıtan ikinci isim; ‘tüm zamanların en iyi Avrupalı basketbolcusu’ unvanının adayı, efsane olma yolunda hızla ilerleyen genç bir yıldız: Luka Doncic.
Avrupalılar ise Slovenleri çok önceden tanıyor. Çünkü bu küçük ülke, yıllardan beri sporda olağanüstü işler başarıyor. Slovenya’nın dünya sporuna kazandırdığı son isim, Tadej Pogacar. Sporun gelmiş geçmiş en önemli organizasyonlarından biri olan, her yıl 1 milyara yakın kişinin izlediği tahmin edilen Fransa Turu’nu son 104 yılda kazanan en genç isim oldu, 21 yaşındaki Pogacar. Tarihi şampiyonluğu elde ederken mucizevi bir şekilde geride bıraktığı isim, bir başka Sloven, Primoz Roglic’ti…
Farklı takımlar adına pedal çeviren bu ikili dünyanın en önemli propaganda aracı olan spor sayesinde ülkeleri Slovenya’yı bir kez daha tanıtma fırsatı bulurken, ‘zafer kutlaması’ niteliği taşıyan 21. ve son etapta yanlarında diğer takımlardan 3 Sloven daha vardı. Fransa Bisiklet Turu’nun ardından bu küçük Avrupa ülkesinin sporda nasıl başarılı olduğunu araştırdık. Bulduklarımız, bize Türkiye’nin mevcut yapı ve anlayışla neden sporda asla başarılı olamayacağının göstergesi adeta… İşte ayrıntılar:
Slovenya’da spor, ulus bilince ulaşılmaya başlanan 19. yüzyıldan itibaren önemli bir yer tuttu. Coğrafya ve iklim şartları da bunu kolaylaştırdı. Slovenler, Yugoslavya’ya bağlı oldukları dönemde jimnastikte iki dünya şampiyonu (1920’lerde Leon Stukelj ve 1960’larda Miro Cerar) çıkardı. 1970’te basketbolda dünya şampiyonu olan Yugoslavya’nın kaptanı da bir Sloven, Ivo Daneu idi.
1953’te Yugoslavya’nın başına geçen Josip Broz Tito’nun (1892-1980) öncelikli amacı farklı etnik kökenleri sporla birleştirmekti. Sırp, Hırvat, Boşnak ve Slovenler, aynı spor dallarında birlikte ter döktü. Bu, bugünkü ‘spor kültürü’nün temellerini sağlamlaştırdı. Bu kültür, günümüzde Slovenya’yı en başarılı spor ülkelerinden biri haline getirdi.
‘Bağlantısızlar Hareketi’ne destek veren Tito’nun ülkesi Yugoslavya, politikalarına uzak durduğu Stalin’in Sovyetler Birliği ile 1952 Olimpiyatları’nda futbolda karşılaştı. Yugoslavya’nın 5-1 öne geçtiği mücadele 5-5 sona erdi. 2 gün sonraki tekrar maçında Yugoslavya, SSCB’yi 3-1 yendi.
SLOVENYA’YI TANIYALIM
Başkent: Ljubljana (Nüfus yaklaşık 287 bin)
Resmi dil: Slovence
Bağımsızlık: Haziran 1991
Birleşmiş Milletler’e giriş: 1992
Avrupa Birliği’ne giriş: 2004
Yüzölçümü: 20.271 kilometrekare
Nüfus: 2.095.861 (2020 tahmini)
Kişi başı milli gelir: 27.542 dolar (Dünyada 34.)
FUTBOL: Samir Handanovic, Josip Ilicic, Jan Oblak, Srecko Katanec, Zlatko Zahovic
BASKETBOL: Ivo Daneu (üstte fotoğrafta), Luka Doncic (altta fotoğrafta), Goran Dragic, Jaka Lakovic, Erazem Lorbek, Marko Milic, Bostjan Nachbar, Radoslav Nesterovic, Jure Zdovc, Sasha Vujacic
TENİS: Polona Hercog, Katarina Srebotnik
BİSİKLET: Primoz Roglic, Tadej Pogacar
KÜREK: Luka Spik, Iztok Cop
DİĞER: Anze Kopitar (Buz hokeyi), Tina Trstenjak (Judo), Tina Maze (Alp disiplini / kayak), Primoz Kozmus (Atletizm), Rajmond Debevec (Atıcılık), Primoz Peterka (Kayakla atlama), Dejan Savec (Boks)