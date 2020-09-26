Gaziantep FK, Göztepe deplasmanında 1 puanı 90+1’de kurtardı

Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında sezona iyi başlayan Göztepe ile henüz galibiyeti olmayan Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Muhammet Demir’in golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.

Ancak soyunma odasından dönüşte farklı bir kimliğe bürünen İzmir temsilcisi, 50’de Soner Aydoğdu, 61’de Brown Ideye’nin golleriyle 2-1 öne geçti.

Geriden gelerek art arda bulduğu gollerle üstünlüğü ele geçiren Göztepe, 90+1’de penaltıdan yediği golle sarsıldı. Gaziantep FK’nın yıldızı Alexandru Maxim’in gole çevirdiği penaltı sonrasında mücadele 2-2’lik beraberlike sona erdi.

Bu sonucun ardından üçüncü haftayı da galibiyetsiz kapatan Gaziantep FK, Göztepe karşısında son dakikada bulduğu golle en azından 1 puanı hanesine yazdırdı ve 2 puana ulaştı. Göztepe ise puanını 5 yaptı.

Kırmızı-siyahlılar ilk hafta Galatasaray’a 3-1 yenildikten sonra Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalmıştı. İlk hafta Denizlispor’u 5-1 yenen Göztepe ise, ikinci haftada Yeni Malatyaspor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönmüştü.

Göztepe gelecek hafta deplasmanda Başakşehir’e konuk olurken Gaziantep FK sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak.

SUMUDICA: BUNU ANLAYAMIYORUM

Süper Lig’in 3. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica maçı değerlendirdi.

Sumudica, zorlu bir maç oynadıklarını belirterek, “İlk golü biz bulduk. Öndeydik. Daha sonra rakibimiz öne geçti. Bizim için zor bir maç oldu. 1 puan aldık. İki takımın da kazanabileceği bir maç oldu. Takımım sürekli geriye düştükten sonra baskı yapıyor. Bunu da anlayamıyorum” diye konuştu.

“HAKLI BİR PENALTIYLA GALİBİYETİ KAYBETTİK”

Göztepe’nin sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, son dakikada yedikleri golle galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Ersan Parlatan, 1-0 geriye düşüp 2-1’i yakaladıklarını ancak 90. dakikada yedikleri gol sebebiyle sahadan 1 puanla ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi. Parlatan, “Tabii ki üzüntü var hepimizde. Çünkü yine 90’ıncı dakikada galibiyeti kaybettik. Geçen seneki Gaziantep maçında da aynısı olmuştu. Genel anlamda maça bakarsak iyi oynadığımızı düşünüyoruz. 1-0 geriye düştük ancak bunun etkisi altında kalmadık. İlk devre sonlarına doğru rakibi kendi ceza sahasına hapsettik. Ancak biraz da şans bizim istediğimiz skoru sağlamamızda engel oldu. Devre arasında hocamızla birlikte bu şekilde devam edersek iyi oyunumuzu ikinci yarıya yansıtabileceğimizi konuştuk. Takımımız da aslanlar gibi mücadele etti. Rakibimizi kendi sahasına hapsederek 2 gol atıp öne geçmek bizim için çok önemliydi. Önemli olan kendimize inanmak. Oyuncularımız bunu gayet iyi yaptı. Gaziantep FK bir risk alarak oyuncu değişiklikleri yaptı ve topu kaybettikten sonra önde bekledi. Burada bizim kendimizi eleştirebileceğimiz nokta topu kazandıktan sonraki geçiş oyunu. Bu konuda biraz daha becerikli olsaydık skoru 3-1’e hatta 4-1’e taşıyabilecektik. Bunu da yapamayınca yenik durumdaki takımlar risk alıyor. Haklı bir penaltıyla galibiyeti kaybettik” dedi.