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Gaziantep FK, Göztepe deplasmanında 1 puanı 90+1’de kurtardı

Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden Göztepe, 90+1'de penaltıdan yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı

18:07 -
Haberler Futbol
Gaziantep FK, Göztepe deplasmanında 1 puanı 90+1’de kurtardı

Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında sezona iyi başlayan Göztepe ile henüz galibiyeti olmayan Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Muhammet Demir’in golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.

Ancak soyunma odasından dönüşte farklı bir kimliğe bürünen İzmir temsilcisi, 50’de Soner Aydoğdu, 61’de Brown Ideye’nin golleriyle 2-1 öne geçti.

Geriden gelerek art arda bulduğu gollerle üstünlüğü ele geçiren Göztepe, 90+1’de penaltıdan yediği golle sarsıldı. Gaziantep FK’nın yıldızı Alexandru Maxim’in gole çevirdiği penaltı sonrasında mücadele 2-2’lik beraberlike sona erdi.

Bu sonucun ardından üçüncü haftayı da galibiyetsiz kapatan Gaziantep FK, Göztepe karşısında son dakikada bulduğu golle en azından 1 puanı hanesine yazdırdı ve 2 puana ulaştı. Göztepe ise puanını 5 yaptı.

Kırmızı-siyahlılar ilk hafta Galatasaray’a 3-1 yenildikten sonra Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalmıştı. İlk hafta Denizlispor’u 5-1 yenen Göztepe ise, ikinci haftada Yeni Malatyaspor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönmüştü.

Göztepe gelecek hafta deplasmanda Başakşehir’e konuk olurken Gaziantep FK sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak.

SUMUDICA: BUNU ANLAYAMIYORUM

Süper Lig’in 3. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica maçı değerlendirdi.

Sumudica, zorlu bir maç oynadıklarını belirterek, “İlk golü biz bulduk. Öndeydik. Daha sonra rakibimiz öne geçti. Bizim için zor bir maç oldu. 1 puan aldık. İki takımın da kazanabileceği bir maç oldu. Takımım sürekli geriye düştükten sonra baskı yapıyor. Bunu da anlayamıyorum” diye konuştu.

“HAKLI BİR PENALTIYLA GALİBİYETİ KAYBETTİK”

Göztepe’nin sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, son dakikada yedikleri golle galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Ersan Parlatan, 1-0 geriye düşüp 2-1’i yakaladıklarını ancak 90. dakikada yedikleri gol sebebiyle sahadan 1 puanla ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi. Parlatan, “Tabii ki üzüntü var hepimizde. Çünkü yine 90’ıncı dakikada galibiyeti kaybettik. Geçen seneki Gaziantep maçında da aynısı olmuştu. Genel anlamda maça bakarsak iyi oynadığımızı düşünüyoruz. 1-0 geriye düştük ancak bunun etkisi altında kalmadık. İlk devre sonlarına doğru rakibi kendi ceza sahasına hapsettik. Ancak biraz da şans bizim istediğimiz skoru sağlamamızda engel oldu. Devre arasında hocamızla birlikte bu şekilde devam edersek iyi oyunumuzu ikinci yarıya yansıtabileceğimizi konuştuk. Takımımız da aslanlar gibi mücadele etti. Rakibimizi kendi sahasına hapsederek 2 gol atıp öne geçmek bizim için çok önemliydi. Önemli olan kendimize inanmak. Oyuncularımız bunu gayet iyi yaptı. Gaziantep FK bir risk alarak oyuncu değişiklikleri yaptı ve topu kaybettikten sonra önde bekledi. Burada bizim kendimizi eleştirebileceğimiz nokta topu kazandıktan sonraki geçiş oyunu. Bu konuda biraz daha becerikli olsaydık skoru 3-1’e hatta 4-1’e taşıyabilecektik. Bunu da yapamayınca yenik durumdaki takımlar risk alıyor. Haklı bir penaltıyla galibiyeti kaybettik” dedi.

  • MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
  • 2. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında Tripic'in ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Halik Akbunar, topu kaleci Günay'ın üstüne gönderdi.
  • 7. dakikada sağ kanattan yüklenen Gaziantep FK'da topla birlikte ceza sahası içine giren Güray Vural, topu kale önüne çevirdi. Muhammet Demir tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
  • 32. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de Yalçın Kayan'ın pasıyla ceza yayında toplan buluşan Tripic, topa sert vurdu ancak meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanını terk etti.
  • 36. dakikada sol taraftan atak yapan Göztepe'de Berkan Emir'in sol kanattan ortaladı. Ceza sahası içinden seken topa Murat Paluli arka direkte dokundu ancak top yan ağlarda kaldı.
  • 45+3. dakikada Maxim’in ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahası içine giren Güray Vural, topa sert bir vuruş yapsa da meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
  • MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
  • 50. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar'ın ceza sahası içine yaptığı ortada Tripic, kafa vuruşuyla arka direkte topu kale önüne çevirdi. Defanstan sıyrılan Soner Aydoğdu düz bir vuruşla toplu ağlara gönderdi. 1-1
  • 61. dakikada Gaziantep FK ceza sahası içinde yaşanan karambolde Mossoro topu kale önüne çevirdi. Brown Ideye tek dokunuşla topu ağlarla buluşturdu. 2-1
  • 75. dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Kenan Özer ceza sahası dışından şu attı ancak top defansa çarparak kornere çıktı.
  • 89. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Maxim, Alpaslan Öztürk'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı kararı verdi.
  • 90. dakikada topun başına geçen Maxim, topu ağlara gönderdi. 2-2
Gaziantep FK göztepe
Son güncelleme: 19:14 26.09.2020