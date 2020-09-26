Eddie Newton: ‘Sörloth ve Afobe karşılaştırmasının bir an önce bitmesi gerekir’

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, 3-1 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçı sonrası basın toplantısında konuştu. İngiliz teknik adam özellikle ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, “Topu iyi çevirdik, rakip yarı alanına iyi gittik. İkinci yarı işler biraz daha zor oldu. Değişiklikler sonrası özellikle oyuna giren Sefa, Plaza, Ahmet Canbaz, bize büyük enerji kattılar. Takıma gayet iyi yardımcı oldular” dedi.

Abdulkadir Parmak’ın sakatlığı ile ilgili 48 saat beklemeleri gerektiğini belirten Newton, “Henüz taze, yeni sakatlık. Sağlık ekibiyle gerekli değerlendirmeler yapıp değerlendirmeler yapabiliriz. Oyuncunun kasık bölgesinde sıkıntısı var ama hangi derecede olduğunu yapılacak olan kontrollerden sonra netlik kazanacak” dedi.

“SÖRLOTH KARŞILAŞTIRMALARI BİTMELİ”

İngiliz teknik adam, karşılaşmada 2 gol atan Afobe’nin takımdan ayrılar Sörloth ile kıyaslanmasına ilişkin ise şunları söyledi:

“Bence karşılaştırmaların bir an önce bitmesi gerekir farklı tarzda kişiler. Afobe’nin Sörloth’dan çok daha farklı bir tarzı var. İlk maç onun için gerçekten zordu. Aramıza yeni katılmıştı, 48 saat sonra maç oynamak zorunda kaldık. Çok kolay değildi ancak bugünkü maçta daha adapte olduğunu, arkadaşlarını daha çok tanıdığını görebiliyoruz. Sörloth harika bir sezon geçirdi. Bu sezon Afobe’den beklentimiz takıma yardımcı olması. Takıma yardımcı olması için oynadığı pozisyona bakılırsa gol atması gerekir. Ancak takıma yardımcı oluyorsa, bize göre işini yapmıştır demektir.”

HAMZAOĞLU: “ÜMİT VEREN ŞEYLER VAR AMA…”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, deplasmanda Trabzonspor’a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, çok kolay goller yediklerini vurguladı.

Hamzaoğlu, “Yine bundan iki haftada olduğu gibi kalemize gelen ilk pozisyonlar gol oldu. Kolay gol yiyoruz, sonra direnç koymakta zorlanıyoruz. Yine böyle bir maç oldu. İlk gole kadar ortada geçen mücadelede. Fakat gelen duran ilk topta konsantrasyon eksiği ile uzaklaştıramadan golü yedik. İki gol çabuk çabuk yedik. 3-0'dan sonra çevirebilir miyiz, bu maçı kaybetsek başka maçları kazanabilir miyiz diye hamleler yaptık. Bazı oyunculara şans verdik ve onları görme imkanımız oldu. İyi mücadele ettik. Maç 0-0 seyretse farklı olabilirdi. Ümit veren şeyler var ama eksiklerimiz fazla. Bunları bir an önce toparlayıp sonuca yansıtmamız gerekiyor. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Birkaç eksiğimiz var, onları tamamlarsak daha iyi görüntü verebiliriz. Trabzonspor'u galibiyetten dolayı tebrik ederim” dedi.

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