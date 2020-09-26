Chelsea 3-0’dan döndü, 90+3’te hayata tutundu!

İngiltere Premier Lig’de sezon öncesi yaptığı transferlerle büyük umutlar taşıyan Chelsea, ilk iki haftada oynadığı maçları kaybeden West Bromwich Albion’a konuk oldu.

İlk hafta Leicester City’ye, ikinci hafta Everton’a yenilerek ligin dibine demir atan West Bromwich Albon, Chelsea karşısında maça fırtına gibi başladı.

Henüz 4. dakikada Callum Robinson’un attığı golle 1-0 öne geçen WBA, 25’te yine Robinson ile skoru 2-0’a getirirken 27’de Kyle Bartley durumu 3-0 yapan isim oldu. Art arda yediği gollerle neye uğradığını şaşıran Frank Lampard ve öğrencileri soyunma odasına 3-0 geride girdi.

Soyunma odasından dönüşte ilk yarıdaki felaketin izlerini silmek isteyen Chelsea, 55. dakikada Mason Mount ile farkı 2’ye indirirken 70’de Callum Hudson Odoi ile skor 3-2’ye geldi.

Beraberlik için son dakikalarda rakibini baskı altına alan Chelesa, aradığı golü 90+3’te Tammy Abraham ile buldu ve mücadeleyi 3-3’lük beraberlikle tamamladı.

Chelsea bu sonuçla puanını 4 yaparken, West Bromwich Albion ise ilk puanını hanesine yazdırdı.