CANLI YAYIN | Trabzonspor Yeni Malatyaspor | Süper Lig 3. hafta

Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetiyor.
Ligde üç maçta sadece 1 beraberlik alabilen şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, sahasında oynayacağı maçı kazanarak ivme yakalamak istiyor. Ligde galibiyeti bulunmayan takımlardan biri olan Yeni Malatyaspor ise zorlu deplasmandan en azından bir puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.
Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Ekuban, Trondsen, Kamil Ahmet Çörekçi ve Pereira kadroda yer almıyor.
Yeni Malatyaspor’da ise eksik futbolcu bulunmuyor.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, Abdülkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Afobe
YEDEKLER: Erce, Campi, Abdurrahim, Atakan, Ahmet Canbaz, Bilal, Yusuf Sarı, Salih Kavrazlı, Plaza, Safa,
TEKNİK DİREKTÖR: Eddie Newton
YENİ MALATYASPOR: Herrera, Acquah, Hadebe, Ndayishimiye, Murat, Karim Hafes, Chebake, Cueva, Ahmed, Adem, Tetteh
YEDEKLER: Abdulsamet, Eray, Berk, Fernando, Umut, Lukoki, Zeki, Mustafa, Bülent, Jetmir
TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu