CANLI YAYIN | Trabzonspor Yeni Malatyaspor | Süper Lig 3. hafta

Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetiyor.

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GOL! 33′ Afobe, Trabzonspor’un ve kendisinin ikinci golünü attı.

GOL! 24′ Trabzonspor, Afobe’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Kullanılan kornerde Baker’ın arka direğe aşırttığı topta bomboş pozisyonda bulunan Afobe, kafa vuruşuyla ağları havalandırdı.

13′ Adem Büyük’ün ceza sahası içinden çektiği plase şut kaleci Uğurcan’da kaldı.

Adem Büyük’ün ceza sahası içinden çektiği plase şut kaleci Uğurcan’da kaldı. 1′ Karşılaşma başladı.

Ligde üç maçta sadece 1 beraberlik alabilen şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, sahasında oynayacağı maçı kazanarak ivme yakalamak istiyor. Ligde galibiyeti bulunmayan takımlardan biri olan Yeni Malatyaspor ise zorlu deplasmandan en azından bir puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Ekuban, Trondsen, Kamil Ahmet Çörekçi ve Pereira kadroda yer almıyor.

Yeni Malatyaspor’da ise eksik futbolcu bulunmuyor.

İLK 11’LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, Abdülkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Afobe

YEDEKLER: Erce, Campi, Abdurrahim, Atakan, Ahmet Canbaz, Bilal, Yusuf Sarı, Salih Kavrazlı, Plaza, Safa,

TEKNİK DİREKTÖR: Eddie Newton

YENİ MALATYASPOR: Herrera, Acquah, Hadebe, Ndayishimiye, Murat, Karim Hafes, Chebake, Cueva, Ahmed, Adem, Tetteh

YEDEKLER: Abdulsamet, Eray, Berk, Fernando, Umut, Lukoki, Zeki, Mustafa, Bülent, Jetmir

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu