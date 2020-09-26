Burak Yılmaz Lille formasıyla ilk golünü attı

Fransa Ligue 1’in 5. haftasında Lille, sahasında Nantes’ı konuk etti. Lille’in 2-0 kazandığı maçta Burak Yılmaz, 82. dakikada penaltıdan ağları havalandırarak yeni takımı ile ilk golüne imza attı. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik’in ilk 11’de başladığı maçta Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Burak Yılmaz 90. dakikada yerini Yusuf Yazıcı’ya bıraktı.

Lille, 43. dakikada Pallois’in kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Burak Yılmaz’ın yerde kaldığı pozisyon sonrası çalınan penaltıda topun başına yine golcü futbolcu geçti. Kaleci ve topu ayrı köşelere gönderen Burak Yılmaz, Lille kariyerindeki ilk golünü atmış oldu.

Burak Yılmaz, daha önce 4 maçta 273 dakika giydiği Lille formasıyla 1 asiste imza atmıştı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-0 Lille’in üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu galibiyetle puanını 11 yapan Lille, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Nantes ise 5 puanda kaldı.