Beşiktaş’ta zincirleme hatalar faciayı getirdi: Fatura ağır!

Beşiktaş’ta zincirleme hatalar felaketi getirdi, fatura çok ağır… Sezona mali sıkıntılar ve takım harcama limiti baskısıyla başlayan siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 2 maçta 4 puan toplarken büyük darbeyi Avrupa kupalarında yedi.

Şampiyonlar Ligi'ne PAOK'a, Avrupa Ligi'ne de Rio Ave'ye yenilerek veda eden Beşiktaş'ta çöküş bağıra bağıra geldi. ‘Bırakmam Seni' kampanyasından 200 milyon TL'ye yakın (22 milyon Euro) toplayan kulüp, Şampiyonlar Ligi'nden yaklaşık 30 milyon Euro, Avrupa Ligi'nden de 10 milyon Euro kaybetti.

UEFA puanı olarak 2016-17'de 20.000, 2017- 18'de ise 19.000 puan toplayan ve ülke puanına o dönemde çok büyük bir katkı yapan Beşiktaş, bu sezon 1.500 puanda kaldı. Son üç sezonun toplam puanı ise adeta facia: 9.500…

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KARTAL’IN DÖRT DERDİ

Gidenlerin yeri dolmadı: Burak, Caner ve Gökhan'ın yerlerine alınan isimler beklentileri şimdilik karşılamadı. Genç Fatih Aksoy'la takas edilen Welinton sezona felaket başladı.

Transferde geç kalındı: Uzun transfer sezonunun sonuna yaklaşılırken sağ bek ve forvet bölgesi dolmadı. Mecburen Aboubakar'a kalındı. Josef'in lisansı çıkartılamadı.

Takım hâlâ hazır değil: Sezona iyi hazırlanılamadı. Futbolcular, maçların ikinci yarılarında fizik olarak çöküyor. Takımda düşünülmeyen oyuncular hâlâ gönderilemedi.

Oyuna müdahale yetersiz: Sergen Yalçın'ın kenarda olduğu dönemde de görülen bu eksiklik, Murat Şahin yönetiminde ayyuka çıktı.