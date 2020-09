Antrenörün alkollü spreyi takım otobüsünü kilitledi!

Oxford United Teknik Direktörü Karl Robinson, Accrington Stanley maçı için kaldıkları otelden ayrılmak üzere takım otobüsüne bindiği sırada dezenfektan olarak kullandığı spreyi sıktı.

Ancak spreyin içindeki alkol, otobüsün güvenlik amacıyla devrede olan bir özelliğini aktif etti. Havaya karışan spreyin bir kısmı, alkollü araç kullanan otobüs şoförünün aracı çalıştırmasını engelleyen cihaz tarafından tespit edildi.

Alkol tespiti yapan cihaz aracın 6 saat boyunca çalıştırılmasını engellerken, Oxford United kafilesi yarım saat uzaklıktaki maçın oynanacağı stada taksi ve kişisel araçlarıyla gitmek zorunda kaldı.

Kadrodaki birçok sakatlık nedeniyle sıkıntıda bulunan Oxford United’ın teknik direktörü Karl Robinson, yaşanan bu aksilik sonrası şu açıklamayı yaptı:

“Bizim seviyemizdeki birçok kulüp Covid kurallarını düzgün şekilde uygulamıyor ve bazı statlar kilometrelerce uzakta. Oyuncularımızın güvende olduğundan emin olmak için çok para harcadık. Problem, araçtaki cihazın alkollü spreyden etkilenmesinden yaşandı. Bu hafta bizi sınamak için yaratılmış gibi. İşler lehimize gitmiyor ama bu bizim tavrımızı etkilemeyecek. Oyuncular yanlış giden şeyler sonrası motive oluyor. Hayattın güzelliği burada.”

Yaşanan sıkıntıya rağmen maç saatine yetişen Oxford United, Accrington Stanley’i 4-1 mağlup etti.

