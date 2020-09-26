Aboubakar geri döndü

Beşiktaş, eski futbolcularından Vincent Aboubakar’ı yeniden kadrosuna kattı. Beşiktaş’a imza atan Aboubakar, Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından siyah-beyazlı ekibin Konyaspor ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi. Kadroda N’Koudou, Josef, Atiba ve Lens’e yer verilmedi.

Siyah-beyazlıların resmi sitesinden Aboubakar’ın transferine ilişkin yapılan açıklamada, “Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2016-17 sezonunda da formamızı giymiş, Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile sözleşme imzalamıştır. 2016-17 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Vincent Aboubakar'a yeniden hoş geldin der, başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Aboubakar’ın transferi, Beşiktaş’ın resmi Twitter hesabından da “Evine, Beşiktaş’a hoş geldin Vincent Aboubakar!” mesajı ile paylaşıldı.

Evine, Beşiktaş’a hoş geldin Vincent Aboubakar! pic.twitter.com/hStshjmKyQ — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 26, 2020

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLMUŞTU

Beşiktaş’ın 2016-2017 sezonu başında Porto’dan 2.5 milyon Euro karşılığında bir yıllığına kiraladığı Vincent Aboubakar, o dönem sergilediği performansla siyah-beyazlı taraftarların beğenisini kazanmıştı. Siyah-beyazlı kulübün Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşmasında attığı gollerle büyük katkı sağlamıştı.

Beşiktaş formasıyla bir sezonda 38 maça çıkan Aboubakar, 19 gol atarken, 4 de asist yapmıştı. Aboubakar, siyah-beyazlı kulübün formasıyla özellikle Avrupa maçlarındaki başarısı ile dikkat çekmişti. 6 Şampiyonlar Ligi maçında 3 gol atan Kamerunlu golcü, UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı 3 maçta ise 3 gol kaydetmişti.

Beşiktaş o sezon UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finalin kapısından dönmüştü. Çeyrek finalde Lyon ile karşılaşan siyah-beyazlılar, deplasmanda 2-1 kaybettikleri maçın rövanşında rakibini İstanbul’da 2-1 mağlup etmeyi başarmış, ancak penaltılara giden karşılaşmada rakibine 7-6 mağlup olmuştu.

Beşiktaş’ın 21 Kasım 2017 tarihinde oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında, Porto forması ile Vodafone Park’a dönen Aboubakar, maç sonrası siyah-beyazlı taraftarlara üçlü çektirmesi ile hafızalarda yer etmişti.

SAKATLIKTAN SONRA İSTİKRARSIZ

Beşiktaş’tan Porto’ya döndükten sonra ilk sezonunda oldukça başarılı bir performans sergileyen Aboubakar, daha sonra sakatlıklarla boğuştuğu için bir türlü istikrar yakalayamadı. Sol diz ön çapraz bağlarında yaşadığı problem nedeniyle 2018-2019 sezonunun neredeyse tamamını kaçıran Aboubakar, sadece 11 maça çıkabildi.

Sakatlık sonrası bir türlü eski formuna kavuşamayan 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon ise 10 maçta forma şansı bulabildi. Aboubakar, bu maçlarda 2 gol kaydetti.

Aboubakar, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle son iki sezonda sadece 21 maça çıktı.