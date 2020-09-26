4’te 4 ile başlayan Galatasaray, derbiye kükrüyor!

Yeni sezonda 2 lig ve 2 Avrupa olmak üzere 4 resmi maçı da kazanan Galatasaray, yarınki Fenerbahçe derbisi öncesi oldukça avantajlı. Sarı-kırmızılılar, kendi evinde taraftar desteği alamayacak ama mevcut form durumu itibariyle göz kamaştırıyor.

Geçmişte olduğu gibi şimdi de rehavete izin vermeyen Teknik Direktör Fatih Terim, oyuncularının yüksek moralli olmasından dolayı memnun. Terim'in en büyük avantajı oturmuş sistemi ve birbirini çok iyi tanıyan oyuncuları olacak.

Arda’nın derbi heyecanı!

Başarılı teknik adam, aynı coşkunun Fenerbahçe karşısında da devam etmesini istiyor. Derbide kuşkusuz gözler Arda Turan'ın üzerinde olacak. Tam 9 yıl sonra Galatasaray'a geri dönen Arda Turan'ı derbi heyecanı sardı.

Tecrübeli futbolcu, Atletico Madrid'e transfer olmadan önce Türkiye'deki son derbisini 30 Nisan 2011'de Beşiktaş'a karşı oynamıştı. 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye karşı ise sarı-kırmızılı forma ile en son 18 Mart 2011 tarihinde Türk Telekom Stadı'nda sahaya çıkmıştı.