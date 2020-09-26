2 milli sporcuda covid çıktı, Milli Takım Avrupa Şampiyonası’ndan çıkartıldı

Dün başlayan 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası için Çekya’ya giden U20 Milli Takımımız, yolculuk öncelik alınan negatif sonuçlara rağmen bu ülkede yapılan Covid-19 testlerinde 2 oyuncuda pozitif vakaya rastlanınca, turnuvadan çıkarıldı.

Ay-Yıldızlı takım ile birlikte Ukrayna da yine pozitif vakalar nedeniyle CEV’in kararıyla organizasyon dışında bırakıldı. Milliler, tedavi ve izolasyon süreci için apar topar Türkiye’ye döndü.

Türkiye Voleybol Federasyonu konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“26 Eylül – 04 Ekim 2020 tarihleri arasında Çekya'nın Brno kentinde düzenlenecek U20 Erkekler Voleybol Avrupa Şampiyonası için Çekya'da bulunan 20 Yaş Altı Genç Erkek Milli Takımımıza, 24 Eylül 2020 günü Covid-19 testi yapılmıştır.

Çekya'ya gitmeden önce milli sporculara yapılan 2 test sonucunun negatif çıkmasına rağmen Çekya'da yapılan testler neticesinde, iki sporcumuzun Covid-19 testi pozitif olarak sonuçlanmıştır.

Takımımızda bulunan pozitif vakalar nedeniyle 20 Yaş Altı Genç Erkek Milli Takımımız, Çekya hükümeti ve CEV'in almış olduğu karar sonrası turnuvadan çekilmek zorunda kalmış, gerekli tedavi ve izolasyon süreci için ülkemize geri dönmüşlerdir.

Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır”