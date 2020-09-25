UEFA sıralamasında son durum! Ülke puanı meselesinde kapıdaki dev tehlike!

DERLEYEN / METİN AKTAŞOĞLU UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda sahaya çıkan temsilcilerimizden Beşiktaş, Rio Ave’ye penaltılarla, Alanyaspor ise Rosenborg’a 1-0 yenilerek Avrupa macerasına nokta koymak durumunda kalırken Galatasaray ise Hajduk Split’i 2-0 mağlup etti ve play-off turunda Rangers’a rakip oldu.

Alınan bu sonuçların ülke puanına etkisi ise gelecekte epey yaralayıcı bir durumun doğmasına neden olabilir. UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım vizesi için “UEFA Avrupa Ligi’ni veya UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takımlardan biri veya ikisi ülkesinde Devler Ligi vizesi alırsa UEFA Ülke Katsayısı sıralamasında 11. ülkenin şampiyonu Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılır” kuralından medet umar hale gelen Türkiye için 11. sıra da tehlikeye girmiş durumda.

Kapıdaki tehlike!

Topladığı 28.800 puanla UEFA Ülke Katsayısı sıralamasında 11. sırada yer alan Türkiye’nin takipçilerinden 12. sıradaki İskoçya 28.125, 13. sıradaki Ukrayna ise 28.100 puana sahip. Bu duruma baktığımızda Galatasaray’ın doğrudan rakibimiz İskoçya’nın temsilcisi Rangers ile oynayacağı maç oldukça kritik bir hal aldı.

2021-2022 UEFA Şampiyonlar Ligi için de 11. sıradaki yerimiz garanti ve yine Devler’den yukarıdaki madde için bir lütuf bekleyeceğiz ancak 2022-2023 sıralaması için belirleyici olacak olan mevcut sezonda yerimizi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız.

Peki bizde ve rakiplerimizde mevcut Avrupa tablosu ne gösteriyor?

Temsilcilerimizden Başakşehir Devler Ligi’nde, Sivasspor ise Kupa 2’de grup aşaması kurasına 4. torbadan katılacak. İskoç devi Celtic ise gruplara kalabilmek için Sarajevo deplasmanına gidecek.

Ukrayna’nın sürekli Avrupa sahnesinde yer alan ekiplerinden Shakhtar, Devler Ligi’nde 2. torbadan kuraya giriyor. Dinamo Kiev ise play-off’ta ilk maçta Gent’i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Eşleşmenin ikinci maçı 29 Eylül’de ve Dinamo Kiev’in zaten favorisi olduğu eşleşmede ciddi bir avantaj elde etmiş durumda. Burada İskoçya ekipleri de Galatasaray’ın alacağı sonuca göre bizim için kabus senaryosu yazabilir ya da Galatasaray, Rangers’ı saf dışı bırakarak çok kritik bir adım atabilir ancak Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına çok yüksek ihtimalle iki takımla katılacak olan Ukrayna bizim için çok daha büyük bir tehlike.

Peki bu tehlike nedir ve neden endişelenmeliyiz?

Bunun cevabı aslında çok basit. Devler Ligi kapısından rahat rahat, geniş geniş geçme yolu Türkiye için kapanacak ve sadece bir sezonu kurtarmak ve acı bir şekilde sadece Süper Lig’de o sezon “şampiyon olacak” kadroyu kurmak için kulüplerimizin ellerini ovuşturarak beklediği Şampiyonlar Ligi gelirini elde etmek için artık futbol oynamamız gerekecek!

Şampiyonlar Ligi’ne direkt olarak katılım hakkı bulunmayan ülkelerin temsilcileri eleme aşamasında “Şampiyonlar Yolu” adı verilen bir havuzdaki rakiplerle eşleşiyor. Bir de “Lig Yolu” adı verilen daha üst sıradaki ülkelerin kupaya direkt katılamamış takımlarının yer aldığı “daha zorlu” bir yol var.

Bu yıl Lig Yolu’nda Beşiktaş’ın da katıldığı turdan itibaren ele alınacak olursa kurada AZ, Viktoria Plzen, PAOK, Beşiktaş, Lokomotiva Zagreb, Rapid Wien, Gent, Dinamo Kiev, Benfica ve Krasnodar vardı.

Şampiyonlar Ligi’nde 2020-2021 sezonunda etkili olan 5 yıllık sıralamaya göre 12. sırada yer alan Avusturya’nın şampiyonu Red Bull Salzburg, Şampiyonlar Yolu’nda play-off turundan elemeye girdi, lig ikincisi Rapid Wien ise Lig Yolu’na İkinci Eleme Turu’ndan başladı.

Kolay diye bir şey yok!

Şampiyonlar Yolu’nun katılan takımların katsayılarına bakarak nispeten daha kolay bir yol olduğunu düşünebiliriz ancak takımlarımızın eleme turlarındaki facia performanslarını hatırlayacak olursak rahatlıkla “Bizim için kolay diye bir şey yok” diyebiliriz.

Hiçbir zaman sezon başı hazır olamamanın, plansızlık nedeniyle kilit transferlerin gecikmesinin, konsantrasyon sorunlarının, kendimizi Arsenal, Manchester United, Milan, Inter seviyesinde görüp Avrupa Ligi’ni bir rotasyon alanı olarak görmenin sonuçlarına ülke futbolu olarak katlanmak durumunda kalacağız.

Grafik: Harun Elibol