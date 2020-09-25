Trabzonspor, Fousseni Diabate’yi KAP’a bildirdi

Sezona 2 haftada topladığı 1 puanla başlayan Trabzonspor, bir transferde daha sona geldi. Bordo-mavili takım, Fousseni Diabate için KAP’a bildirim yaptı. Diabate, 1 milyon 573 bin 170 Euro’ya alınan oyuncu 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Diabete, Trabzonspor’dan yılda 1 milyon Euro garanti ücret alacak.

BONSERVİSİ 3 TAKSİTTE ÖDENECEK

Trabzonspor, Leicester City ile yapılan transfer detaylarını şu açıklamayla duyurdu;

“Profesyonel futbolcu Fousseni Diabate’nin kulübümüze transferi konusunda, Leicester City Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Leicester City Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3(Üç) taksit halinde toplam 1.573.170.-EUR ödenecektir.

Ayrıca, Leicester City Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %15’i, ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.”

DIABATE’NİN KARİYERİ

Fousseni Diabate, profesyonel kariyerine Fransız ekibi Stade Reims altyapısında başladı. Daha sonra Guingamp B takımına transfer olan 24 yaşındaki futbolcu burada 2 sene geçirdikten sonra Ajaccio’nun yolunun tuttu.

2019’DA SİVASSPOR’A KİRALANDI

Ajaccio’da iyi bir performans sergileyerek İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leicester City’nin gözüne girdi. Ocak 2018’de 2 milyon euro bonservis bedeliyle İngiltere’nin yolunu tutan Malili futbolcu, 2019’un devre arasında Sivasspor’a kiralandı. 6 ay Türkiye’de oynayan sağ kanat oyuncusu geçen sezonu yine Fransa’da geçirdi. Amiens’te kiralık olarak sezonu geçiren 1.75 boyundaki sol ayaklı futbolcu Trabzonspor’la 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Piyasa değeri 2.2 milyon euro olan Fousseni Diabate’nin Leicester City’deki sözleşmesi 2022 yılında sona eriyordu.

24 yaşındaki sağ kanat, kariyeri boyunca çıktığı 91 maçta 9 gol atarken, 8 de asist yaptı. Genç futbolcu bu zamana kadar hiç kırmızı kart görmedi.