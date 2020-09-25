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Sözcü

Tottenham kalecileri maç öncesi kalenin küçük olduğunu fark etti!

Tottenham'ın Todor Proeski Stadı'nda Makedon ekibi Shkendija ile oynadığı maç öncesinde İngiliz ekibi, kalenin 5 cm kısa olduğunu fark etti. Ali Palabıyık'ın yönettiği mücadelede stat görevlileri ilk düdük çalmadan kaleyi standart ölçülere getirdi.

SKOR DIŞ HABER
09:49 -
Haberler Avrupa Ligi
Tottenham kalecileri maç öncesi kalenin küçük olduğunu fark etti!

UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham’ın Makedonya’nın Shkendija takımını 3-1 yenerek play-off turuna yükseldiği maç öncesi ilginç anlar yaşandı.

Karşılaşma öncesi Tottenham kalecileri ve antrenörleri ısınmak için sahaya çıktıklarında Todor Proeski Stadı’ndaki kalenin küçük olduğunu fark ettiler. Lloris ve Hart gibi tecrübeli file bekçilerinin gözlerinden kaçmayan durum sonrasında ‘Kaleler çok küçük’ diyerek teknik direktör Jose Mourinho’ya bilgi verdiler. Portekizli teknik adam da kontrole gidip kale çizgisinde fotoğraf çektirdi ve Instagram hesabında paylaştı.

Kaleci değilim ama kollarını açtığımda uzanabiliyordum, farkı anladım” diyen Mourinho, “UEFA delegelerini çağırdık ve kale ölçüldüğünde 5 cm boyunun kısa olduğu gördük. Tabi ki nizami ölçülere getirilmesini istedik” açıklamasını yaptı.

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I thought I had grown but then I realised the goal was 5 centimetres lower-Shkëndija 1 – 3 @spursofficial

Jose Mourinho (@josemourinho)’in paylaştığı bir gönderi ()

Yaşanan olayı “Komik bir durum” olarak yorumlayan Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho daha önce böyle bir şey yaşamamışken, durumun kaza mı yoksa hile mi olduğu UEFA soruşturmasından sonra belli olacak.

Todor Proeski Stadı’nın çalışanları fark edilen bu durum sonrasında hızlı bir çalışma yaparak kaleyi standart ölçülere getirdi.

Tottenham, hakem Ali Palabıyık’ın yönettiği maçta Shkendija’yı Lamela, Son ve Kane’nin golleriyle 3-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsrail temsilcisi Maccabi Haifa ile eşleşti.

jose mourinho Tottenham uefa avrupa ligi
Son güncelleme: 10:06 25.09.2020