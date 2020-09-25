Pedro Henrique sevinci

Hes Kablo Kayserispor’un en etkili futbolcularından birisi olan Pedro Henrique oynayabilecek duruma geldi. Sakatlığından ötürü ligin ilk 2 hafta maçında formasını giyemeyen Pedro Henrique, yarın oynanacak B.B.Erzurumspor maçında takımındaki yerini alabilecek. Hafta başından beri takımla birlikte çalışmalara başlayan ve yapılan son kontrollerde oldukça sağlıklı ve hırslı olduğu gözlenen Pedro Henrique’nin yarınki maçta ilk 11’de oynayacağı alınan bilgiler arasında…

Pedro Henrique formasına kavuşurken Harrison Manzala ile Daniel Avramovski ise sakatlığından ötürü bu haftada da oynayamayacak.

BÜYÜK KATKI SAĞLADI

Yunanistan’ın PAOK takımından 650 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Pedro Henrique, Kayserispor’un gol yollarındaki en etkili isimlerinden biri olmayı başardı. Geçtiğimiz sezon 26 lig maçında forma giyen tecrübeli futbolcu, 10 gol atarken, 1 de asist yaptı. Pedro Henrique, Kayserispor’daki ilk yılında takımın en golcü ismi olmayı başarmıştı.

Sadece skora katkısı değil, takımını hücuma taşımada da Kayserispor’un en büyük kozu olan Pedro Henrique’nin sözleşmesi, geçtiğimiz günlerde 2023 yılına kadar uzatılmıştı. Tekniği ve oyun bilgisi ile dikkat çeken 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, birçok takımdan teklif almıştı.