Galatasaray yoğun takvime rağmen hem ligde hem de Avrupa'da yoluna doludizgin devam ediyor. Üst üste dört maç kazanmak tabii ki güzel ama takımın kazanma geleneğini yakalamaya başlayan bir mücadele ve oyun ortaya koyması daha güzel. Derbi öncesinde fizik gücü yüksek bir Hajduk Split karşısında alınan galibiyet ayrı bir motivasyon aynı zamanda.

Fatih Terim pazar günkü Fenerbahçe derbisini de düşünerek zorunlu bir rotasyona gitti. Hoca her futbolcusunu kullanmak ve kazanmak istiyor. Emre Taşdemir bunlardan biriydi ve dünkü Hajduk Split maçındaki güzel oyunu ve asistiyle hocasını mahcup etmedi. Etebo da öyle. Güçlüydü, ayakta kaldı, zaman geçtikte takıma çok daha fazla katkı vereceğini kanıtladı.

Terim’in vazgeçilmezleri ise kaleci Fatih, Taylan ve Marcao. Açıkçası son üç maçta inanılmaz bir tempo ortaya koyan Taylan'ın Hajduk maçında yedek soyunmasını bekliyordum ama Terim yine genç yıldızı 90 dakika sahada tuttu. Gelelim Marcao'ya… Her maç sanki bir adım daha öteye gidiyor. Dün de kusursuza yakın bir maç çıkardı. Yaptığı kritik hamleler yetmiyormuş gibi bir de çalım atıp Babel'e ‘Al da at' dedi. Açıkçası bu Marcao satılırsa Galatasaray'ın onun boşluğunu doldurması imkânsız, koca bir sezon elden gider.

Diagne kaçırıyor ama sürekli istiyor. Gol iştahı böyle devam etsin elbet atacak. Babel hayata geri dönme yolunda hızla ilerliyor. Belhanda'nın resitali ise sürüyor. Asık suratına alıştığımız Faslı yıldız artık gülüyor. Hem keyif alıyor hem keyif veriyor. Galatasaray'da Fatih Terim'in eli her geçen gün takıma daha çok değiyor.

Terim çok haklı, özlenen Galatasaray geri dönüyor.