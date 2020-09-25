Oyuncu yoksa futbol da yok

Rio Ave karşısında penaltılarla elenerek Avrupa'ya veda eden Beşiktaş'ın özellikle ofansif anlamda yetersizliğini ve kaliteli oyuncu eksikliğini gördük. Kanatları yeterince kullanamayan, merkezde etkili ataklar gerçekleştiremeyen siyah-beyazlılar, hücumda takım olarak çok yetersiz kaldı.

Sergen Yalçın ve ekibi, takımı çok iyi hazırlasa da iyi futbol için yetenekli ve kaliteli ayaklara ihtiyaç var. Maalesef Beşiktaş'ın ligde şampiyonluğa ulaştığı, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olduğu dönemde kadroya dahi giremeyecek birçok oyuncu şu an ilk 11'de forma giyiyor. Böyle bir ortamda siyah-beyazlı takımdan ligde de başarı beklemek hayalcilik olur.

Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi, ekonomik olarak çökmüş bir kulübü devraldı. Ayrıca kadro kalitesi olarak da son yılların en zayıf kadrosuna sahip. Kulübün içinde bulunduğu ekonomik şartlar da kadroyu kaliteli isimlerle güçlendirmeyi imkânsız kılıyor. Bu şartlar içinde Beşiktaş'ın ligde iddialı olma ihtimalini göremiyoruz. Eğer iyi ve kaliteli oyuncu yoksa özlenen takım performansı hiçbir zaman olmayacak.