Okan Buruk esti gürledi! ‘Şampiyonlar Ligi maçı olsa rezalet yaşamıştık’

Hatayspor ve Galatasaray maçlarını puansız kapatan Başakşehir, ligin 3. haftasında Karagümrük'e de 2-0 kaybetti ve ligin son sırasından çıkamadı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk mücadeleyi değerlendirdi.

Üç haftadır birbirine yakın maçlar oynadıklarını söyleyen Buruk, “Sonuç olarak da oyun olarak da topun hep bizde olduğu, bizim üretemediğimiz maçlar oluyor. Özellikle üçüncü bölgede etkinliğimizin, kalitemizin dibe vurduğu ve azaldığı, basit işleri bile zaman zaman yapamadığımız durumlar oluyor. İlk 2 haftanın moral bozukluğuyla bu durum biraz daha ortaya çıktı. Psikolojik anlamda iyi işler yapamadık” dedi.

“BAZI OYUNCULAR HAKKINDA KARARLAR ALMAMIZ GEREKİYOR”

Oyuncularına güvendiğini belirten Okan Buruk “Ama son bir hafta değişim ve takım içindeki bazı oyuncularla kararlar almamız gerektiğini bugün bir kez daha gördük, transferle ilgili hamlelerimiz olabilir. Oyuncularıma güveniyorum ama bir yandan da üzgünüm. Bu tablo ne bize ne kulübümüze yakışan bir tablo değil” ifadelerini kullandı.

Alınan kötü sonuçlardan ilk sorumlunun kendisini olduğu belirten Okan Buruk “Bu kadroya güvenen, sahaya çıkaran sorumlu benim. Oyuncularımın da hepsinin teker teker aynaya bakıp yaptıklarını daha iyi görmeleri gerekiyor. Göztepe maçıyla birlikte tekrar yükselişe geçmemiz gerekiyor. Bu hafta daha iyi çalışıp, yeni transferlerin adaptasyonu için biraz daha mesai harcayacağız. Bu konuşmayı üçüncü kez yaptığım için üzgünüm” şeklinde konuştu.

“VISCA BU KULÜBÜN SEMBOLÜ”

Oyundan alınan Visca'nın gitmek isteyip istemediğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Okan Buruk, şunları söyledi:

“Visca bu kulübün sembolü. Bizim en iyi ve en değerli oyuncularımızdan birisi. Edin'in isteği uzun süreler devam etmek. Bizim de isteğimiz bu yönde. Burada çok mutlu ve iyi şeyler yapmak istiyoruz. Ona da hak vermek lazım. Yıllardır aynı seviyede. Bu takıma çok katkı sağladı. Onun da kötü oynayacağı maçlar olacaktır. Bugün oyun içinde istediklerini yerine getiremedi, ben de daha farklı bir oyuncu dahil ettim. Her oyuncu oyundan çıkabilir, kimse çıkmaz diye bir konu yok. Kim iyiyse oyun içinde bu değişiklikler olacak. Visca bizim kaptanlarımızdan, en değer verdiğimiz isimlerden birisi…”

“ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI OLSA REZALET YAŞAMIŞTIK”

Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde oynanan futboldan memnun olmadığını yineleyen Okan Buruk, “Bugün karşımızda Şampiyonlar Ligi ayarında bir takım olsaydı büyük bir rezalet yaşamıştık. O yüzden hem oyun hem psikolojik olarak toplanmamız gerekiyor. Bu tip maçlarda konsantrasyonumuzun yüksek olması gerekiyor. Geçen sene hata yapmayan bir takımdık. Kazanacağımız maçları kazanıyorduk. Şampiyonluğu kazanmamızın en büyük nedenlerinden birisi de buydu. Bu sene tam tersi başladık. Bize gelen her takım savunma yapıyor, geçen sene bu savunmaları aşıyorduk ama 3 maçlık periyotta savunma yapan takımlar başarılı oldu. Şampiyonlar Ligi'nin havası çok farklı olacak. Tekrar hem ülkemizi hem de takımımızı daha iyi temsil etmek için ayağa kalkacağız” diyerek sözlerini tamamladı.