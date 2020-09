Messi ateş püskürdü! Yeni kriz kapıda…

Barcelona ve Lionel Messi… 2005 yılında altyapıdan A takıma çıktıktan sonra başarı basamaklarını hızla tırmanan Arjantinli yıldız, 15 yılda yaptıklarıyla Katalan ekibinin simgesi olmayı başardı. Ancak neredeyse ayrı düşünülemeyen bu iki markanın arası, son dönemde toparlanması neredeyse imkansız bir şekilde açıldı.

Sezon başında Barcelona yönetimine gönderdiği yazı ile takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Messi, bonservis bedeli olmadan transfer olma hayali suya düşünce mecburen takımda kaldı. Önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erecek olan dünya yıldızının 2021 yazında Barcelona’dan ayrılacağına kesin gözüyle bakılırken, bu bir yılda mutsuz olduğu bir ortamda sergileyeceği performans da merak konusu oldu.

Arjantinli yıldız ile Barcelona yönetiminin arasında bu kez de Atletico Madrid ile anlaşan Uruguaylı golcü Luis Suarez’in takımdan gönderilmesi nedeniyle kriz çıktı. İspanya’daki en yakın arkadaşı olan Suarez’in gönderilme şekline sert bir karşılık veren Messi, Barcelona yönetimine sert eleştirilerde bulundu.

Suarez için sosyal medya hesabından bir ayrılık mesajı yayınlayan Messi, artık hiçbir şeye şaşırmadığının altını çizdi. “Seninle hem saha içinde hem de saha dışında her gün birlikte olamayacak olmak beni çok üzüyor. Seni farklı bir formada görmek, hatta sana karşı oynamak garip olacak” diyerek mesajına başlayan Messi, yönetime de şu sözlerle yüklendi:

“Kulüp tarihinin en büyük oyuncularında biri olarak sana yakışan bir vedayı hak etmiştin. Hem bireysel olarak hem de bir grubun parçası olarak büyük başarılar elde ettin. Böyle kapı dışarıya konulman hiç hoş olmadı. Ama artık geldiğimiz noktada hiçbir şey beni şaşırtmıyor.”

İLGİLİ HABER Lionel Messi Barcelona`da kalacağını açıkladı. Peki futbolseverleri neler bekliyor?

Messi’nin bu sert mesajına karşılık Barcelona yönetiminin nasıl bir tavır takınacağı, Suarez’in takımdan ayrılmasının ardından zaten kulüple problemli olan Arjantinli yıldızın saha içi performansının nasıl etkileneceği merak konusu… Barcelona yönetimi ve teknik heyeti, yakın bir zamanda yeni bir Messi krizi ile baş etmek zorunda kalabilir.

Barcelona yönetiminde de birçok ismin Suarez’in takımdan gönderilme şeklinden rahatsız olduğu ve istifa etmeyi düşündüğü belirtiliyor.

Suarez, Barcelona’ya gözyaşları içinde veda ederken, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada “Barcelona’da yaptığım her şeyle gurur duyuyorum. Bu beklenmedik bir olay! Barcelona’dan sadece bir oyuncu ayrılmıyor; aynı zamanda duyguları olan bir insan da gidiyor” dedi.

Çok yakın arkadaşı olan Messi hakkında da konuşan Suarez, “Lionel Messi ne düşündüğümü biliyor ve ben onun ne düşündüğünü biliyorum. Birbirimize tavsiye verecek kadar büyüğüz. Leo garip hissetti çünkü doğrudan bir rakibine gidiyorum, ama hiçbir şey ilişkimizi değiştiremez” şeklinde konuştu.

Unique and unforgettable times. Thanks @FCBarcelona_es for giving me the chance to enjoy these last 6 years at club I have always dreamed of! Thank you to all the fans you will always be in my heart. #9raciascules pic.twitter.com/f73LGA17Gg

— Luis Suarez (@LuisSuarez9) September 24, 2020