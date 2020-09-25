MAÇ SONUCU | Fatih Karagümrük Medipol Başakşehir 2-0 | Süper Lig 3. hafta

Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında konuk ettiği son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Beşiktaş'tan transfer edilen Enzo Roco'nun tek golüyle öne geçen Fatih Karagümrük, son dakikada Sabo ile ikinci golü buldu. Puanını 7 yapan ligin yeni ekibi maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Üç maçta da gol atamadan mağlup olan Medipol Başakşehir ise son sırada kaldı.

Medipol Başakşehir'in geçen sezon kazandığı şampiyonlukta önemli bir paya sahip olan Visca, Demba Ba ve Crivelli'nin üç haftadır süren etkisiz oyunu bu maçta da devam etti. Başakşehir'in gol umutları, pozisyona girmekte zorlanırken, İrfan Can Kahveci'nin de orta sahadaki oyun kurma görevinde yetersiz kalması, Fatih Karagümrük savunmasını rahatlattı.

Daha çok savunmada kalan ancak hızlı hücumlarla rakip kalede etkili olan Fatih Karagümrük ise rakibine göre çok daha net fırsatlar yakaladı. Son vuruşlarda biraz yetersiz kalan ev sahibi ekip, daha farklı kazanabileceği karşılaşmadan iki gollü galibiyetle ayrıldı.

GOLLER İKİNCİ YARI GELDİ

İlk yarısı pozisyon açısından kısır geçen karşılaşmada nadir de olsa net pozisyonları Fatih Karagümrük buldu. Ancak son vuruşlarda yetersiz kalan ev sahibi ekip, öne geçmeyi başaramadı. Medipol Başakşehir'in neredeyse pozisyon bulamadığı ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda Fatih Karagümrük, 47. dakikada Roco ile öne geçmeyi başardı. İrfan Can Kahveci'nin 82. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamlayan Medipol Başakşehir, yediği golün ardından beklenen baskıyı kuramadı. Fatih Karagümrük'ün Slovak orta saha oyuncusu Sabo'nun 90. dakikada attığı gol skoru belirledi.

Bu galibiyetle puanını 7 yapan ligin yeni ekibi Fatih Karagümrük, maç fazlasıyla Süper Lig'in zirvesine oturdu. Son şampiyon Medipol Başakşehir ise 0 puanla son sırada kaldı.

İRFAN CAN GÖZTEPE MAÇINDA YOK

Üçüncü haftasını geride bıraktığı ligde henüz galibiyetle tanışamayan ve gol atma başarısı gösteremeyen turuncu-lacivertliler, bir yandan da İrfan Can Kahveci'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Başarılı futbolcu müsabakanın 82. dakikasında Erik Sabo'yla girdiği ikili mücadele sonrası hakem Ali Şansalan tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

İrfan Can, gelecek hafta Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek.

GOLÜ VE PUANI UNUTTU

Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz sezon da baz alındığında bu sonuçla ligde üst üste 4. mağlubiyetini almış oldu. Başakşehir, 2019-2020 sezonunun son maçında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 yenilmişti.

İstanbul temsilcisi, yeni sezonda ise henüz üç puan sevinci yaşayamadı. Ligin ilk haftasında Gaziantep’te Hatayspor’a 2-0’lık skorla kaybeden Başakşehir, sonraki maçta da evinde Galatasaray’a yine aynı skorla mağlup oldu.

Ayrıca Okan Buruk'un takımı, üç haftasını geride bıraktığı 2020-2021 sezonunda gol atma başarısı da gösteremedi.

Medipol Başakşehir, salgın nedeniyle UEFA organizasyonlarına verilen aranın ardından oynadığı Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş müsabakasında Copenhag'a dış sahada 3-0 kaybetmişti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan xx, İsmail Şencan xx, İbrahim Bozbey xx

Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Lucas Biglia, Ndao, Sabo, Ramazan (Koray dk. 89), Darri (Aatif dk. 80), Mevlüt (Vato dk. 73)

Yedekler: Aykut, Alparslan, Efe, Murat, Fatih, Aksel

Teknik Direktör: Şenol Can

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck (Berkay dk. 62), Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut (Mehmet Topal dk. 46), Visca (Aleksic dk. 72), Kerim Frei (Guldbrandsen dk. 46), Crivelli, Demba Ba (Mete Kaan dk. 84)

Yedekler: Volkan, Aleksic, Muhammed Emin, Cemali, Enes, Alican

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Enzo Roco (dk. 47), Sabo (dk. 90) (Karagümrük)

Kırmızı kart: İrfan Can (dk. 82) (M.Başakşehir)

Sarı kartlar: Biglia, Koray (Karagümrük), Kerim Frei (M. Başakşehir)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

8′ Savunmadan atılan uzun pasta Zukanovic'le girdiği hava topu mücadelesini kazanan Crivelli ceza sahası içinde çaprazdan düzeltip vurdu, kaleci Viviano gole izin vermedi.

12′ Visca'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba dönerek vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta çıktı.

18′ Biglia'nın pasında hareketlenen Lichaj sağ kanattan ceza sahası içine gönderdi. Bu noktada müsait pozisyondaki Mevlüt, topu istediği gibi kontrol edemeyince mutlak bir şanstan yararlanamadı.

21′ Sağ kanatta topla buluşan Visca, son çizgiye inip ceza sahasına gönderdi. Kale önünde bulunan Crivelli net pozisyonda topu ıska geçti.

28′ Sol kanatta topla buluşan Sabo ceza sahasına çevirdi. Ramazan'ın üstünden atladığı top Ndao'da kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda top az farkla auta gitti.

GOL! 47′ Soldan kazanılan korner atışında topun başına geçen Biglia ön direğe ortaladı. Bu noktadaki Mevlüt kafayla arkaya aşırtırken, Enzo Roco boş pozisyonda topu filelere gönderdi. 1-0

51′ Guldbrandsen'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde yükselen Demba Ba kafayı vurdu ancak top direğin dibinden dışarı gitti.

61′ Ceza sahası dışında topla buluşan Edin Visca uzaktan çok sert vurdu ancak kaleci Viviano bu pozisyonda topa hakim oldu.

62′ Bu kez ceza sahasında Demba Ba topu aldı. Tecrübeli oyuncu dönerek rakibinden sıyrıldı ve uzaktan sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

65′ Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can, rakiplerinden sıyrılıp ceza sahası önüne geldi ve şutunu attı. Zukanovic'in ayak koyduğu meşin yuvarlak kornere gitti.

82′ Orta sahada yaşanan müdahalede Erik Sabo'ya yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartını gören İrfan Can, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

GOL! 90′ Sağ kanattan hareketlenen Ndao, kendisine gönderilen topu bekletmeden Erik Sabo'ya verdi. Bu futbolcu bekletmeden yerden sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0

90+3′ Ceza sahası içinde oluşan karambolde Mete Kaan şutunu attı. Viviano'dan dönen topu Guldbrandsen tamamladı ancak top direkten döndü.