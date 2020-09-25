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MAÇ SONUCU | Adanaspor Ankara Keçiörengücü 0-0 | TFF 1. Lig 3. hafta

Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü arasında Adana'da oynanan karşılaşma başladığı gibi golsüz berabere sonuçlandı.

21:29 -
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MAÇ SONUCU | Adanaspor Ankara Keçiörengücü 0-0 | TFF 1. Lig 3. hafta

FF 1. Lig'in 3. haftasında Adanaspor, evinde Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Müsabaka 0-0 berabere tamamlandı.

Ankara Keçiörengücü, Samet’in 67. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla puanını 7 yapan Ankara Keçiörengücü, 7 puanla zirvedeki yerini korudu. Adanaspor ise 5 puanla ikinci sırada yer aldı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Koray Gençerler, Gökhan Memişoğlu, Murat Tuğberk Curbay

Adanaspor: Goran, Furkan, Donkor, Evren, Canberk, Celil (Ryan dk. 77), Uğurcan, Umut (Sami Can dk. 64) Ömer (Belem dk. 64), Eren (Ozan dk. 86), Ozegoviç

Yedekler: Yaşar, Melih, Cenk, İbrahim, Ahmet, Roni

Teknik Sorumlu: Semih Özü

Ankara Keçiörengücü: Metin, Abdulkadir, Fatih, Samet, Soner, Süleyman (Erdal dk.90), Dialiba (Alabi dk. 90), Uğur, Burak (Osman dk. 70), Cem (Barış dk. 79), Kone (Dodoo dk. 46)

Yedekler: Birkan, Uğur, Tahir

Teknik Direktör: İlker Püren

Kırmızı kart: Samet (dk. 67) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Eren, Uğurcan, Belem (Adanaspor), Uğur, Burak (Ankara Keçiörengücü)

Ankara Keçiörengücü, Samet’in kırmızı kart görmesi nedeniyle maçı 10 kişi tamamladı. Fotoğraf: İHA

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

30′ Adanaspor'da Umut’un attığı ara pasla topu alan Ömer ceza sahası içerisinden şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

37′ Soner'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Uğur’un gelişine vuruşunda top dışarı gitti.

67′ Adanaspor’da Ozegovic, aldığı ara pasıyla ceza sahasına giderken Samet formasından çekince kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

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