Los Angeles Lakers, Denver Nuggets karşısında Davis-LeBron ikilisiyle uçtu!

NBA’de Batı Konferansı Finali’nde serinin dördüncü maçında Los Angeles Lakers ile Denver Nuggets bir araya geldi. İlk çeyrek haricinde geri düşmeyen ve yakın geçen maçı 114-108’lik skorla kazanmayı başaran Los Angeles Lakers, yedi maçlık seride durumu 3-1’e getirdi.

Bu sezon dördüncü çeyreğine üstün girdiği 52. maçını da kazanan Lakers, 1954’te hayata geçen şut saati uygulamasından bu yana en iyi seriye imza attı. Lakers’ta Anthony Davis 34 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu ve takımının galibiyete ulaşmasında büyük rol oynadı. LeBron James ise 26 sayısının yanına 9 ribaund ve 8 de asist ekleyerek triple-double’ın kıyısından döndü.

Denver Nuggets’ta da Jamal Murray 32 sayı ve 8 asistle oynarken üç sayı çizgisinin gerisinden denediği 3 şutta da isabet bulamadı. Bunların yanında dikkat çeken nokta, serinin 3-1’e gelmesinin iki takım ve LeBron için farklı anlamlar ifade etmesi oldu.

Serinin anahtarı: 3-1!

Bu sezon Portland Trail Blazers ve Houston Rockets serilerinde de 3-1’i gören Lakers iki eşleşmede de turu geçti. Nuggets ise bu sezon hem Utah Jazz hem de Los Angeles Clippers serilerinde 3-1 yenik duruma düşmesine rağmen serilerini kazanmayı başardı. Aynı zamanda LeBron James de kariyeri boyunca takımıyla 3-1 öne geçtiği hiçbir seriyi kaybetmedi.