Kubilay Kanatsızkuş’tan önce duygusal veda ardından yeni takımına imza

Bursaspor'dan dün ayrılan Kubilay Kanatsızkuş, bugün sosyal medya hesaplarından veda açıklaması yaptı. Forvet oyuncusu, veda mesajının hemen ardından Yeni Malatyaspor kulübü ile anlaşmaya vardı.

Kubilay Kanatsızkuş açıklamasında şunları söyledi:

“Altyapıda U13 takımıyla başlayan Yeşil Beyaz maceram üst yaş takımlarının ardından A takıma kadar devam etti ve elimden gelen her şeyi Bursaspor için sahada yapmaya çalıştım. Saha içinde, saha kenarında her an mücadelemi Bursaspor için gösterdim. Hep beraber sevindiğimiz, hep beraber üzüldüğümüz yıllara sığmayan hatıralarım artık yeni bir maceraya dönüşüyor.

Daha küçük bir çocukken renklerine gönül vererek uzun yıllardır hizmet ettiğim Bursaspor'umuza veda zamanı. 11 sene boyunca ilk günümden son günüme kadar; gelişiminde, bana verilen şansta, iyi anımda, kötü anımda bana emek veren, yanımda olan altyapı hocalarıma, yönetim kuruluna, hocalarıma, teknik ekibimize, takım arkadaşlarıma, gerçek ve büyük Bursaspor taraftarına teşekkür ederim.

Bursaspor formasıyla tattığım tarifsiz duygular ve yaşadığım her an için bir kez daha teşekkür ederim. Hem şehrimiz hem de Bursaspor'umuz her zaman kalbimde olacak. Hoşça kalın…”

BEDAVAYA GİTTİ

Takımda kalmak istemediğini yönetime ve teknik direktör Mustafa Er'e ileten, 17 Eylül'de de alacaklarına karşılık sözleşmesini fesih etme hakkı kazanan 23 yaşındaki forvet, bugün mukavelesini resmen feshetmişti.

Kubilay Kanatsızkuş, daha önce, 1 milyon 200 bin liralık alacağı için Bursaspor Kulübü’ne ihtarname çekmişti. Bu sürenin dolması üzerine TFF’ye başvuran Kubilay, statü gereği boşa çıktı ve bonservisini ücretsiz olarak eline aldı. TFF'nin resmi sitesinde de yayınlanan fesih sonrası genç forvetle Bursaspor'un yolları resmen ayrılmış oldu.

Öte yandan Kubilay Kantsızkuş, Bursaspor’dan 1,2 milyon liralık alacağını da TFF kanalıyla tahsil etme hakkına sahip…

Bursaspor'da 94 maçta forma giyen Kubilay Kanatsızkuş, 18 gol attı. Kubilay Kanatsızkuş, geçtiğimiz sezonu Ankaragücü’nde kiralık olarak geçirmişti. Sarı-lacivertli forma ile 11 maça çıkan forvet oyuncusu, 1 gol atmış, 1 de asist yapmıştı.

YENİ MALATYASPOR’A İMZA ATTI

Kubilay Kanatsızkuş, sözleşmesini feshetmesinin ardından Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile anlaştı. Yeni Malatyaspor Kulübü’nde yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz, forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş’u kadrosuna katmıştır. Kubilay Kanatsızkuş’a hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz” denildi.

Yeni Malatyaspor, golcü futbolcunun transferini sosyal medya hesabından duyurdu. Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Hoş geldin Kubilay Kanatsızkuş” ifadelerine yer verildi. Paylaşımda Kubilay Kanatsızkuş ile ilgili de bir video yer aldı.

İşte o paylaşım: