Jamal Murray’den Michael Jordan kopyası sayı! 29 yıl sonra…

NBA’de Batı Konferansı Finalleri’nde serinin dördüncü maçında Los Angeles Lakers, Denver Nuggets’ı 114-108’lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-1’e getirirken Anthony Davis’in 34, LeBron James’in de 26 sayı 9 ribaund, 8 asist kaydederek yıldızlaştığı geceye Nuggets’ın yıldızı Jamal Murray de damga vurdu.

Nuggets’ın yıldızı 32 sayı ve 8 ribaunda imza atarken Murray’nin maçın ikinci çeyreğinde bitime 2 dakika 30 saniye kala skoru 57-51 yapıp farkı 6’ya indiren turnikesi yarattığı Michael Jordan esintileriyle sosyal medyayı salladı.

LeBron James’in savunmasına karşı havada smaç gösterip el değiştirerek pota altından sayıyı yapan Murray, basketbolseverleri bu inanılmaz sayısıyla 1991 yılına götürdü.

The Original vs. The Remix pic.twitter.com/O2vA4YQYUc

— Rob Perez (@WorldWideWob) September 25, 2020