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Jamal Murray’den Michael Jordan kopyası sayı! 29 yıl sonra…

NBA'de Los Angeles Lakers, Denver Nuggets'ı 114-108 yenerek Batı Finali'nde durumu 3-1'e getirdi ancak maça damga vuran isim LeBron ve Davis kadar Jamal Murray de oldu. Murray'nin, LeBron'ın savunmasını aşarak yaptığı turnike Jordan'ın 91'de imza attığı unutulmaz hareketi hatırlattı.

SKOR DIŞ HABER
14:13 -
Haberler Basketbol
Jamal Murray’den Michael Jordan kopyası sayı! 29 yıl sonra…

NBA’de Batı Konferansı Finalleri’nde serinin dördüncü maçında Los Angeles Lakers, Denver Nuggets’ı 114-108’lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-1’e getirirken Anthony Davis’in 34, LeBron James’in de 26 sayı 9 ribaund, 8 asist kaydederek yıldızlaştığı geceye Nuggets’ın yıldızı Jamal Murray de damga vurdu.

Nuggets’ın yıldızı 32 sayı ve 8 ribaunda imza atarken Murray’nin maçın ikinci çeyreğinde bitime 2 dakika 30 saniye kala skoru 57-51 yapıp farkı 6’ya indiren turnikesi yarattığı Michael Jordan esintileriyle sosyal medyayı salladı.

LeBron James’in savunmasına karşı havada smaç gösterip el değiştirerek pota altından sayıyı yapan Murray, basketbolseverleri bu inanılmaz sayısıyla 1991 yılına götürdü.

Chicago Bulls’un New Jersey Nets ile oynadığı müsabakada üçüncü çeyreğin bitimine 1:40 kala, Michael Jordan’ın attığı ve skoru 79-65’e getirerek farı 14’e çıkardığı unutulmaz sayı ile Murray’nin sayısı arasındaki benzerlik sosyal medyada gündem oldu.

Bulls, şampiyonluğa yürümüştü

Jordan aynı sezon final serisinde de benzer bir harekete imza atmıştı. Bulls’un Los Angeles Lakers’la karşılaştığı final serisinin ikinci maçında, son çeyrekte bitime 7:44 kala skoru 97-71 yapan Jordan, arkadaşlarıyla Chicago’yu galibiyete taşıdığı geceyi inanılmaz bir hareketle taçlandırmıştı.

Magic Johnson’lı ve James Worthy’li Lakers’a karşı seriyi 4-1 kazanan Bulls, tarihinde ilk kez çıktığı final sahnesinde şampiyonluğa ulaşmış ve dominasyonun ilk yüzüğü gelmişti.

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Son güncelleme: 15:01 25.09.2020