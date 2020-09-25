Fenerbahçe transferi kapatıyor: Perotti ve Cisse

Transferin flaş ekibi Fenerbahçe, son iki hedefi olan Diego Perotti ve Pappis Cisse'yi alarak kadrosunu tamamlayacak.

Son olarak santrfor Samatta'ya imza attırarak hücumunu güçlendiren sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut'un raporuyla kanat ve ikinci santrfor için de girişimlerini hızlandırdı.

Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor'la başarılı performans sergileyen Cisse, ikinci santrfor olarak liste başında yer alıyor. Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu Samatta'nın alternatifi olarak kadroya dahil edilmeye çalışılacak. Teknik patron Bulut da Alanyaspor’dan öğrencisi Cisse’nin kadroya katılmasını istiyor.

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PEROTTI İÇİN SON TEKLİF

Transferin ilk gününden beri Fenerbahçe'nin hedefinde olan Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti için sarı-lacivertli kulüp girişimlerini hızlandırdı. Oyuncuyla anlaşma noktasına gelen sarı-lacivertliler, Roma'ya da son teklifini yaparak transferi sonlandırmayı amaçlıyor. Bu iki isim dışında 4 Ekim'e kadar fırsat transferi çıkmazsa sarı-lacivertliler başka takviye yapmayacak.

ZE LUIS MALİYETTEN DOLAYI İKİNCİ PLANDA

Cisse’nin yanı sıra Porto oyuncusu Ze Luis de listede yer alıyor. Ancak oyuncunun maliyeti hem de Çin’den gelen tekliften dolayı Fenerbahçe, bu transferi şimdilik bekletiyor.

Cisse'yi ilk sıraya yazan sarı-lacivertli yönetim, Samatta transferinden sonra yüksek maliyetli bir ikinci santrforun kadroda yer almasına sıcak bakmıyor.

ŞU ANDA 13 YABANCI VAR

Mevcut kadrosunda 13 yabancısı bulunan Fenerbahçe, bu iki transferi bitirmesi durumunda bazı isimlerle yollarım ayıracak.

Erol Bulut tarafından kadroda düşünülmeyen Garry Rodrigues, Allahyar ve Dirar’dan kendilerine kulüp bulması istenecek. Bu oyuncularla yolların ayrılmasıyla Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu sayısı da azalmış olacak.