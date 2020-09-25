Fenerbahçe, Mbwana Samatta transferini açıkladı

Süper Lig’in transferdeki flaş ekibi Fenerbahçe, hücum hattına bir takviye daha yaptı. Sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa’nın santrforu Mbwana Samatta’yı 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, Samatta için İngiliz kulübüne 6 milyon Euro ödeyecek. Muhabirimiz Sercan Hazmaoğlu’nun edindiği bilgiye göre; Samatta’ya yıllık ücret olarak 2 milyon 750 bin Euro ödenecek.

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KAP’a yapılan açıklama şöyle;

“Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta’nın 31.05.2021 tarihine kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Aston Villa FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak ise sözleşme boyunca 6.000.000 Avro ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarımıza bağlı olarak azami 750.000 Avro bonus bedeli Aston Villa FC Kulübüne ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.”