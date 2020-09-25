Dünya şampiyonu Chloe Dygert’un kazası korkuttu! Tepeden düştü…

Amerikalı bisikletçi Chloe Dygert, Imola’da gerçekleşen 2020 Dünya Yol Şampiyonası’nda hiçbir sporcunun yaşamak istemeyeceği bir kaza geçirdi.

Geçen yılın şampiyonu Dygert, lider olarak götürdüğü yarışta hızlı bir inişten sonra virajı dönmek isterken kontrolünü kaybetti ve bariyerlerden aşağıya düştü. Tepeden aşağıya kötü bir şekilde düşen Amerikalı bisikletçinin dizinde açık oluştu.

Sağlık görevlilerinin hemen müdahale ettiği 23 yaşındaki başarılı sporcunun bilincinin açık olduğu belirtilirken, fotoğraflarda diz kapağının kanlarla kaplandığı görüldü.

Chloe Dygert, kazanın ardından Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Kazadan fotoğraf paylaşan Dygert, “Bisikletimi alabilirsem hala kazanabilir miyim diye düşündüğümü hatırlıyorum. Sonra aşağıya baktım ve bacağımı gördüm. İyi dilekleriniz için teşekkürler. Geri döneceğim” dedi.

KİŞİSEL KOÇU GÜVENİYOR AMA TOKYO OLİMPİYATLARI…

Bologna şehrindeki bir hastanede ameliyat olan Chloe Dygert’in 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları’na katılıp katılamayacağı geçireceği tedavi sürecinden sonra belli olacak.

10 kez Dünya şampiyonu olan ve 2016 Rio Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazanan başarılı sporcunun kişisel koçu Kristin Armstrong, yaptığı açıklamada umut dolu konuştu.

Armstrong, Dygert’in kazadan iyi bir şekilde döneceğini belirterek, “O yetenekli bir sporcu. Geçmişte de kazalar geçirdi ve her defasından daha güçlü döndü. Bunu tekrardan başaracağından şüphem yok” dedi.

31.7 kilometrelik parkurda zafer Hollandalı Anna Van der Breggen’in olurken; ikinci sırada İsviçreli Marlen Reusser, üçüncü sırada ise Hollandalı Ellen van Dijk yer aldı.