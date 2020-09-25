Biri Hakan Çalhanoğlu’nu durdursun! Pandemi sonrası önlenemez yükseliş

DETAY HABER / Tarık ERYİĞİT UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında Milan, sahasında Bodo/Glimt ile karşılaştı. Şok bir golle geriye düşen Milan’da sahneye çıkan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan devini adeta tek başına tura taşıdı. İki gol atan, bir de asist yapan 26 yaşındaki futbolcu, pandemi sonrası yükselen performansına bir yenisini ekledi.

Sergilediği futbolla hem Milan taraftarını hem de Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yüzünü güldüren Hakan Çalhanoğlu, yine parmak ısırttı. Milan’ın bir önceki turda Shamrock Rovers’ı deplasmanda 2-0 yendiği maçta bir gol atan, Zlatan Ibrahimovic’in golünün de asistini yapan yıldız futbolcu, Bodo/Glimt maçında da 2 gol, 1 asistle yıldızlaştı.

Corona virüsüne yakalanan Zlatan Ibrahimovic’in oynamadığı maçta bu kez sahne, sadece Hakan Çalhanoğlu’na kaldı. Hakan Çalhanoğlu böylece, UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon Milan formasıyla çıktığı iki maçta üç gol atarken, iki de asist yaparak takımının attığı beş gole de doğrudan katkı sağladı.

Milan Teknik Direktörü Pioli de, maçın ardından Hakan Çalhanoğlu’nun performansına övgüler yağdırarak “Hakan üst düzey kalitede bir oyuncu… Takımı için çalışıyor. Ondan her zaman 2 gol beklemiyorum ama buna benzer performansları görmek istiyorum. Olağanüstü bir futbolcu ve gerçek bir kahraman” ifadelerini kullandı.

ŞOK GOLE BİR DAKİKA SONRA KARŞILIK VERDİ

Maçın 15. dakikasında Junker’in şok golüyle geriye düşen Milan’da Hakan Çalhanoğlu, bir dakika sonra takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Ceza sahası dışından sol ayağıyla muhteşem bir vuruş yapan Milli futbolcu, maçta skoru 1-1 yaptı. Karşılaşmanın 32. dakikasında ise Colombo’nun attığı golün, şık topuk pasıyla, asistini yapan Hakan Çalhanoğlu, takımının soyunma odasına 2-1 önde girmesini sağladı.

İKİNCİ YARIDA DA YILDIZLAŞTI

Karşılaşmanın ikinci yarısında da Hakan Çalhanoğlu’nun başarılı oyunu devam etti. Milan’ın kazandığı kornerde gelişine harika bir tek vuruş yapan yıldız futbolcu, takımının farkı ikiye çıkarmasını sağladı. Bodo/Glimt’in 55. dakikada Hauge ile bulduğu gol ise skoru belirledi.

Milan formasıyla 90 dakika sahada kalan Hakan Çalhanoğlu, iki göz kamaştıran golü ve güzel asisti dışında takımın hücumlarını şekillendiren isim olarak da dikkat çekti. Milan orta sahasında beyin görevi üstlenen başarılı futbolcunun asist olacak birçok pası, İtalyan ekibinin forvetleri tarafından değerlendirilemedi.

PANDEMİ SONRASI BAMBAŞKA BİR HAKAN

Geçtiğimiz sezon pandemi nedeniyle ara verilen Serie A’nın yeniden başladı dönemde muhteşem oynayan Hakan Çalhanoğlu, İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic ile uyumuyla dikkat çekti. İkili, pandemi sonrası sergiledikleri performansla Milan’ı UEFA Avrupa Ligi’ne taşımayı başarmıştı.

Pandemi sonrası Hakan Çalhanoğlu, 14 gole doğrudan katkı sağlarken, bu performansını bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde de sürdürdü. İki maçta Milan’ın bulduğu 5 golde de katkı sağlayan yıldız futbolcu, Milan’ın vazgeçilmez isimleri arasına girmeyi balardı. Milan’a ilk geldiği dönemde sert eleştirilere maruz kalan Hakan Çalhanoğlu’nun değeri, son dönemde sergilediği performans sayesinde arttı.

Bir zamanlar takımdaki geleceği tartışılan yıldız futbolcu ile yeniden sözleşme imzalanması gündeme gelmeye başladı. Milan yönetimi, Hertha Berlin, Leipzig ve Schalke 04'ün ilgilendiği Hakan'ın 2,5 milyon Euro'luk yıllık ücretine zam yapıp sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatmak istiyor.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATMIŞTI

Bayer Leverkusen’den 2017 yılında 23.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Hakan Çalhanoğlu, corona virüsü nedeniyle liglere verilen araya kadar sert eleştirilere maruz kalmıştı. Beklenen performansın altında kalan 26 yaşındaki futbolcunun transfer listesine konulması, ciddi ciddi konuşulmaya başlanmıştı.

Ancak ne olduysa pandemi nedeniyle liglere verilen aranın ardından gerçekleşti. Milan taraftarı, Serie A’nın yeninde başlamasıyla bambaşka bir Hakan Çalhanoğlu izlemeye başladı. Pioli’nin takımın başına gelmesinin ardından asıl mevkisinde oynama şansı bulan Hakan Çalhanoğlu, inanılmaz bir yükseliş yakaladı.

Hakan Çalhanoğlu, pandemi sonrasında 12'si Serie A, 1 de İtalya Kupası'nda olmak üzere oynadığı 13 resmi müsabakanın 8'sinde skora katkıda bulunmuştu. Hakan Çalhanoğlu bu süreçte rakip fileleri 6 kez havalandırırken, 8 de asist yapmıştı. Milan, ligin yeniden başlamasından sonra oynadığı 12 karşılaşmada yenilgi yüzü görmezken, 9 galibiyet, 3 beraberlik almıştı.

Ara öncesinde Avrupa'ya gitmek için sıralamadan uzak olan Milan, üst üst aldığı başarılı sonuçlarla ligi 66 puanla 6. sırada tamamlayarak, UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanmıştı.