Bayern sen hiç kaybetmez misin! 4 ayda 4 kupa ve imkansız bir başarı hikayesi…

DERLEYEN: ÜMİT GENÇ | Bayern Münih destan yazdığı sezonda almadık kupa bırakmadı… Haziran ayında Bundesliga’da bitime iki hafta kala 30’uncu şampiyonluğunu ilan eden, Temmuz’da Almanya Kupası‘nın finalinde Bayer Leverkusen’i 4-2 yenerek kupayı kaldıran, Ağustos’ta Şampiyonlar Ligi Finali’nde PSG’yi 1-0 mağlup ederek 6.kez dev kupaya ulaşan Bayern Münih, Eylül’de de Süper Kupa Finali’nde Sevilla’yı 2-1 dağıtarak 4 kupayı birden aldı. 7 yıl sonra üst üste 4 kupa kaldıran Bayern 2013 sezonunu tekrar etti.

Bir sezonda ne kadar kupa kazanılabilirse hepsini kazanan Alman panzeri 2019-2020 sezonuna adeta damga vurdu. Budapeşte’deki finalde normal süresi 1-1 biten maçta Sevilla’yı uzatma sonunda 2-1 yenen Bayern tarihinde ikinci kez Süper Kupa şampiyonu oldu. (Önceki 2013-14 sezonu Chelsea’yi penaltılarla 5-4 mağlup ederek)

ALINMASI GEREKEN BİR KUPA DAHA VAR…

Almanya devi 30 Eylül’de Dortmund’u de yenerse Almanya Süper Kupasını alıp 5’te 5 yaparak daha önce sadece Barcelona’nın 2009’da kırdığı bu rekora ortak olacak. (Barça o yıl Dünya Kulüpler Kupası’nı da alarak 6’da 6 yapmıştı. Bayern 2021’de oynanacak o kupada mutlak favori)

Bavyera devinin bu başarısı uzun yıllar süren bir yatırımın sonucu olarak gösteriliyor. Kırmızı-beyazlıların felsefesi kendi değerlerine yatırım yaparak globalleşmeyi amaçlamak. Bu doğrultuda hareket eden Bayern’in Sevilla’ya karşı çıktığı 11’de bir çok futbolcu yıllardır takımda.

Hansi Flick’in Budapeşte’te sahaya sürdüğü 11: Neuer, Pavard, N.Süle, Alaba, Hernandez, Goretzka, Kimmich, Gnabry, Müller, Sane, Lewandowski.

BAŞARININ OMURGASI İŞTE BU SIRDA…

Altyapıdan yetişen ve Bayern Münih’te profesyonel düzeyde 11 yıl geçiren David Alaba ile Thomas Müller’in dışında 8 yıldır kaleyi koruyan Neuer, 8 senedir savunmada boy gösteren Boateng (sonradan girdi) , 6 sene önce Borussia Dortmund’dan alınan Lewandowski büyük başarının omurgasındaki isimler…

Oyuna uzatmalarda girerek 104’te galibiyet golünü atan Javi Martínez 8 yıldır bu takımda. İskelete bu yıl eklenen Sane, geçtiğimiz sezon alınan Benjamin Pavard ve Lucas Hernández bu 11’in en yeni isimleri.

Şampiyonlar Ligi’nde, Bundesliga’da ve Almanya Kupası’nda sezonu gol kralı olarak tamamlayan, üç kulvarda da gol krallığının sahibi olan Lewandowski bu sezon Bundesliga’da 34, Şampiyonlar Ligi’nde 15 ve Almanya Kupası’nda 6 gol kaydederek son dönemlerin en büyük patlamasını yaşadı.

Tüm bu bileşenler Bayern’i adeta ‘yenilmez bir canavar’ haline getiriyor. Pandemi döneminden en güçlü dönen ülke olan Almanya’nın en büyük devi Avrupa futboluna da ambargo koydu. Bu tesadüfi olmayan başarı yıllardır Real Madrid-Barcelona ile süren İspanya krallığını da yıktı.

ÜST ÜSTE 23 MAÇ KAZANAN TEK TAKIM

Teknik direktör Hansi Flick’in doyumsuz yapısı 38 maçta 35 galibiyete imza attı. Bayern bu sürede sadece 2 kez yenildi ve 1 kez berabere kaldı. Hücum oyunuyla harikalar yaratan Flick’in takımı tam 126 gol attı. Bu rakam maç başına 3.3 gol ortalaması demek. Savunmayı hücumla yapıp nefes aldırmayan Bayern, Flick felsefesinde sadece 27 gol yedi. Öyle inanılmaz bir sezonki 5 büyük ligde üst üste 23 maç kazanan tek takım yine Bayern oldu.

MERAK EDENLER İÇİN O 2 MAĞLUBİYET

30.11.2019 | Bayern Münih 1-2 Bayer Leverkusen

7.12.2019 | Borussia Mönchengladbach 2-1 Bayern Münih

YÖNETİM, SPORTİF YAPI, FİNANSAL KONTROL VE SİYASİ GÜÇ

Başarının 4 temel kolon üzerine kurulduğu Bayern Münih’de yönetim, sportif yapı, finansal kontrol ve siyaset sürdürülebilirliği mümkün hale getirdi. Alman ekolünde dönemsel olarak eskiden yeniye doğru futbolcu olarak görev yapmış Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß ve Oliver Kahn kulüp yönetiminde en önemli figürler.

Bavyera Eyaleti eski başkanı Edmund Stoiber idari danışmanlık adı altında camiada görev alarak siyasi ilişkileri dolayısıyla Bayern’i Almanya devletinin en büyük markalarından biri haline getirdi.

Bayern’i bir şirkete dönüştüren ve finans ayağını yürüten bir çok yöneticisi Birleşmiş Milletler’de denetleme kurulu üyeliği yapıyor. Ve şirketin yıllık geliri aynı zamanda hissedarları olan sponsor markalarıyla beraber yıllık 750 milyon Euro!

Dolayısıyla futbolda sahaya hakim olmanın yanında kurumsal yapı, ekonomik ve sportif idarenin muhteşem yürütülmesi kaçınılmaz bir başarıyı da beraberinde getiriyor.

ONLARIN GELENEĞİ BU: DURMAKSIZIN!

Bayern felsefesini bu derece tatmin edici hale getiren şey nefes kesen bir kaliteye ve kalıcı kazanma hırsına bağlı. Takımdaki herkesin kazanmayı bu kadar alışkanlık haline getirmesi Alman devinde kuruluştan bu güne kadar olan bir gelenek… Bu kulübün en büyük sembollerinden birinin sözüyle bu enfes başarı hikayesine nokta koymak sanırım en güzeli. Oliver Kahn’ın 90’lı yıllardaki sloganı gerçeğe dönüştü: “Durmaksızın!”