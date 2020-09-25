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Sözcü

Başakşehir kendi maçında listeye giremedi!

Fatih Karagümrük-Başakşehir maçında TFF tarafından hazırlanan müsabaka isim listesinde yer alan puan durumu bölümünde Medipol Başakşehir'in yer almaması dikkat çekti.

21:04 -
Haberler Başakşehir
Başakşehir kendi maçında listeye giremedi!

Süper Lig’in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelirken, bu zorlu karşılaşmada son şampiyon Başakşehir’i yakından ilgilendiren ilginç bir olay yaşandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) her müsabakada olduğu gibi bu maçta da hazırladığı müsabaka isim listesinin içinde bulunan puan durumu kısmında Başakşehir’in ismi yer almadı. Söz konusu tabloda, lig 20 takım üzerinden verildi ve puanı olmayan son sıradaki turuncu-lacivertli takım, bir nevi bu bölümde kesik yedi.

TFF tarafından yayınlanan listenin puan durumu bölümüne Medipol Başakşehir sığmadı. Fotoğraf: İHA

Fatih Karagümrük Medipol Başakşehir
Son güncelleme: 21:05 25.09.2020