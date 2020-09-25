Altay’da bir ayrılık daha… Bir ay önce Lyon teşekkür etmişti

TFF 1. Lig’e iki haftada 1 puan toplayarak beklentilerin altında kalan Altay’da Sportif Direktör Murat Uluç’un ardından Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok ile de yollar ayrıldı. Altay Spor Kulübü ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kulübümüz Futbol Şube Sorumlusu olarak görev yapan Hilmi Bozok bugün istifa kararı almış olup kendisi ile yapılan görüşmeler neticesinde istifası kabul edilmiştir. Hilmi Bozok’un görevini sürdürdüğü sürede kulübümüze yapmış olduğu emekler ve hizmetler için teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

LYON TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Bundan bir ay önce Olympique Lyon, Cenk Özkacar'ın transfer sürecindeki görüşmelerin işleyişi nedeniyle Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok'a teşekkür yazısı yollamıştı.

Fransız kulübü, Cenk Özkacar transferi sürecindeki yardımı nedeniyle Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok’a gönderdiği teşekkür yazısında şu ifadelere yer vermişti:

“Sevgili Hilmi Bozok; Olympique Lyon, kulübünüz Altay ile size futbolcu Cenk Özkacar transferindeki büyük iş birliğiniz için özellikle teşekkür eder. Anlaşma sürecinde görüşmelerimizin kalitesi ve sağlanan iyi ilişkilerimizi takdir ediyoruz. Cenk Özkacar'ın, Lyon ile bu yeni hikayede başarıya ulaşmasını umuyoruz. 2020/2021 sezonu için size en iyi dileklerimizi sunup, tekrar teşekkür ederiz. Saygılarımızla.“