Zamalek Başkanı ‘Türkiye düşman ülke’ dedi, futbolcusu rest çekti: ‘Politika ile işim yok’

Mısır takımlarından Zamalek’te forma giyen 22 yaşındaki forvet oyuncusu Mostafa Mohamed, Fransa’nın ünlü gazetelerinden France Football’a Fenerbahçe’ye transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Zamalek Başkanı Mortada Mansour, Türkiye’den teklif aldıklarını itiraf etmiş ve “Mostafa Mohamed için Türkiye’den teklif aldık. Oyuncuya durumu anlatacağız. Orası düşman ülke ve bu bir futbol görüşmesi de olsa onların yetkilileri ile görüşmeyi reddettiğimizi anlamasını sağlayacağız” sözleriyle transfere izin vermeyeceğini açıklamıştı.

Fenerbahçe’nin kendisini istediğini söyleyen Mohamed, “Evet, Fenerbahçe beni istiyor. Ben de bu büyük kulübe katılmak istiyorum. Neredeyse 23 yaşındayım ve artık büyük adımı atıp, Avrupa’ya gitmenin zamanı geldi” diyerek takımdan ayrılmak istediğini dile getirdi.

Zamale Başkanı Mansour’un yaptığı açıklamalar hakkında konuşan Mısırlı futbolcu, “Ben profesyonel bir futbolcuyum ve politika ile işim yok. Trezeguet ve Elneny gibi ben de Türkiye’ye gidip bu büyük ligde gelişmek istiyorum. Sadece işimi yapmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Zamalek altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezon oynadığı 36 maçta 12 gol-3 asistlik performans sergiledi.