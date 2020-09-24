Vincent Aboubakar, İstanbul’a geldi! Yeniden küllerinden doğmak için…

SKOR DETAY HABER / METİN AKTAŞOĞLU Beşiktaş'ta 2016-2017 sezonunda forma giyen ve siyah-beyazlı ekibin yaşadığı şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, yeniden Kartal oluyor.

Beşiktaş ile anlaşmaya varan ve gece geç saatlerde Portekiz'den özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne gelen yıldız futbolcu, yapılacak detaylı sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Sol diz ön çapraz bağlarında yaşadığı problem nedeniyle 2018-2019 sezonunun neredeyse tamamında sahalardan uzak kalan Aboubakar, daha önce Beşiktaş'a sağlık raporlarını göndermiş ve yapılan görüşmeler sonrasında eski takımıyla anlaşmaya varmıştı.

Küllerinden doğdu, büyüledi, hafızalara kazındı…

2016-2017 sezonunda Beşiktaş’ın Porto’dan kiraladığı Vincent Aboubakar, umut vadeden ancak beklenen sıçramayı da bir türlü yapamayan bir golcü olarak İstanbul macerasına başladı. Beşiktaş’ın o sezon hem şampiyonluğunda hem de UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finalin kapısından dönülen Avrupa macerasında büyük pay sahibi oldu.

Süper Lig’de çıktığı 27 maçta 12 gol ve 4 asiste imza atan Aboubakar, 6’sı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde olmak üzere çıktığı 9 Avrupa maçında 6 gol attı, Türkiye Kupası’nda da 2 maçta 1 kez ağları buldu ve sezonu 38 maçta 19 gol ve 4 asistle tamamladı. Etkileyici istatistiklerinin yanı sıra, saha içinde sıra dışı hareketleri, patlayıcı kuvveti ve mücadelesiyle Les Ferdinand, Fini Madida, Daniel Amokachi, Pascal Nouma, Demba Ba ve Atiba Hutchinson gibi isimlerin yanına, Beşiktaş taraftarının sempati ve hayranlık beslediği siyah oyuncuların arasına yerleşen Aboubakar, kiralık sözleşmesi sona erdiğinde yeniden Porto’nun yolunu tuttu.

Dönemin Beşiktaş yönetimi, tercihini Aboubakar’ın yüklü görülen bonservis bedelini ödemekten yana kullanmadı ancak 2017-2018 sezonu Porto’da Aboubakar’ın fırtına gibi estiği bir sezon oldu.

17-18’de fırtına gibi esti!

2017-2018 sezonunda 43 resmi maça çıkan Aboubakar, 26 gol attı, 7 de asist yaptı. Devler Ligi’nde 6 maçta 5 gol ve 2 asiste imza atan Abou, üstüne koyarak devam ettiği bir yeni sezon düşledi, 2018-2019 sezonu başladı, ligde 5 maçta 4 gol ile perdeyi açtı, 6. haftada, 28 Eylül 2018’de Porto’nun Tondela’yı konuk ettiği karşılaşmada da ilk 11’deydi… 0-0 giden mücadelenin 64. dakikasında büyük bir talihsizlik yaşayan ve sakatlanan Aboubakar’dan gelen haberler kötüydü… Sol ön çapraz bağları kopan Kamerunlu golcü 20 Nisan 2019’da yedek kulübesine dönebildi ve sezonun kalan bölümünde yalnızca 24 dakika sahada kalabildi.

Geçen sezonu 10 resmi maçta 2 gol ile tamamlayan Aboubakar, biri ligde, biri de Avrupa Ligi’nde olmak üzere yalnızca iki maçta 90 dakika sahada kaldı. Avrupa Ligi’nde takımının Young Boys’a konuk olduğu G Grubu 5. maçında 2-1’lik galibiyette 2 golü de atan isim oldu.

‘Ben varım’ demek için…

Şimdi Aboubakar için Beşiktaş’ta yeniden küllerinden doğma zamanı. Bunu yeni bir fırsat olarak görecek olan Aboubakar, belki eski parıltısında değil ancak iki tarafın da birbirine böylesi ihtiyaç duyduğu bir dönemde 28 yaşındaki golcünün yeniden “Ben varım” diyebilmesi için tanıdığı, sevdiği adres olan Beşiktaş en doğru tercih gibi duruyor.

Siyah-beyazlı formayla hem santrforda hem de Cenk Tosun’la birlikte sahada olduğu maçlardan hatırlanacağı üzere zaman zaman sağ çizgide de etkili olabilen Aboubakar, ilk geldiği dönemde de ortaya atılan “sakatlık riski” iddialarını siyah-beyazlı formayla sakatlık yaşamadan boşa çıkarmış ve Beşiktaş için unutulmazlar arasına girmişti.

Aboubakar’ın gezgin, kendine toplu veya topsuz fırsat yaratabilen ve oyuna katkısı yüksek bir hücum oyuncusu olduğu düşünüldüğünde Beşiktaş’ta önemli bir eksiği kapatabileceği aşikar. Editörün notu: Beşiktaş taraftarı için Daniel Amokachi’nin yeri çok ayrı. Sol kanattan attığı unutulmaz koşuları, top tekniği ve attığı goller hafızalarda yer eden Nijeryalı Beşiktaş’ta çıktığı 104 resmi maçta 23 gol ve 21 asist (asist istatistikleri o dönemde yüzde 100 doğru tutulmadığından asist sayısının daha yüksek olma ihtimali bulunuyor) kaydetmişti. Ancak Amokachi’nin sayılarından ziyade parıltısı, yarattığı heyecan ve sahadaki varlığı, her an patlamaya hazır bir güç oluşu, onu akıllara kazımıştı.

Aboubakar da bu yönden, istatistiklerinden bağımsız olarak yarattığı heyecan ile Amokachi’yle benzerlikler taşıyor. Amokachi’nin 23 golü günümüz futbolunun da yükselen gol sayılarıyla göze “az” gelebilir ancak oluşan asıl düşünce “Amokachi daha çok atmış olmalı” yönünde oluyor. Bu Aboubakar için de böyle. Ligdeki 12 golü, “az” görülebilir zira akıllarda yer eden hatırası, Amokachi’de olduğu gibi 30 gole bedel!