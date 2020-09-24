Serdar Aziz gerçeklerine SÖZCÜ ulaştı: ‘Zaten indirim yapıp geldim!’

Fenerbahçe ile maaş indirimi konusunda görüşme içinde olan Serdar Aziz'deki gerçeklere SÖZCÜ ulaştı. Bu sezon son maçta süre almayan deneyimli stoper, pandemi sürecinde maaşla ilgili kulübü zora sokacak bir harekete imza atmadığını düşünüyor.

Sarı-lacivertlilerden hiçbir zaman ayrılmayı düşünmediğini belirten 29 yaşındaki stoperin, yakın çevresine Galatasaray'dan gelirken yaptığı fedakârlıkları anlattığı öğrenildi.

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Mevcut sözleşmesiyle devam etmek istediğini belirten milli futbolcunun, “Zaten Galatasaray'daki ücretimden düşüğüne Fenerbahçe'ye geldim. Döviz kurunun da 5.90'a sabitlenmesi nedeniyle 12 milyon TL'ye yakın bir yıllık ücret alıyorum. Aynı şartlarda bu forma için mücadeleye etmeye hazırım” ifadelerini kullandığı ifade edildi.

31 Ocak 2019’da Fenerbahçe kadrosuna dahil olan Serdar Aziz, sarı-lacivertli formayla 34 resmi maça çıkarken 5 gol attı, 1 de asist yaptı.