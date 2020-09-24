Schalke04’ten Kerim Çalhanoğlu’na profesyonel mukavele

Schalke04 Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre, yaz aylarında TSG 1899 Hoffenheim’den transfer edilen Kerim Çalhanoğlu ile 2024 yılına kadar profesyonel mukavele imzalandığı belirtildi. Schalke04 Kulübü Spor Direktörü Jochen Schneider genç futbolcudan övgüyle söz ederken, U19 Takımı Teknik Direktörü Norbert Elgert’in ise “Kerim, karakterli ve çok yetenekli ve geleceği olan bir genç futbolcu. Ben, O’nun için çok sevinçliyim” ifadelerine yer verildi.

ORTA SAHANIN SOLUNDA GÖREV YAPIYOR

Kerim Çalhanoğlu, Schalke04 formasıyla ilk maçına FC Köln U19 takımı karşısında kaptan olarak çıkarken Türk oyuncu hem savunmada hem de orta sahanın solunda görev yapıyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN KUZENi

Kerim Çalhanoğlu 26 Ağustos 2002 tarihinde Almanya’nın Mannheim şehrinde dünyaya gelmiştir. Oldukça yetenekli olan Çalhanoğlu, Hoffenheim’in U19 takımında görev yapmakta. Orta sahanın ortası ve sol açıkta görev yapabilen Kerim Çalhanoğlu’nun 180 cm boyu bulunuyor. İhtiyaç halinde sol bek olarak da görev yapabilen Kerim Çalhanoğlu, Almanya Bundesliga’nın köklü ekiplerinden Schalke 04’e transfer oldu. Genç oyuncu bu sezon 18 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda toplam 2 gol ve 4 asistlik bir katkı sağladı. Kerim aynı zamanda Milan’ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu’nun kuzeni.