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Rosenborg Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa Ligi temsilcilerimizden Aytemiz Alanyaspor bu akşam Rosenborg deplasmanında tur arayacak. Saat 20:00'da başlayacak olan karşılaşmayla Alanyaspor ilk Avrupa maçına çıkacak.

12:13 -
Haberler Alanyaspor
Rosenborg Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Norveç Ligi takımlarından Rosenborg deplasmanına konuk olacak olan temsilcimiz Alanyaspor UEFA Avrupa Ligi’nde 3. eleme turu heyecanı yaşayacak. Lerkandal Stadyumu’nda oynanacak zorlu mücadele tek maç üzerinden oynanacak ve kazanan takım adını play-off’a yazdıracak

ROSENBORG ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Rosenborg Alanyaspor maçı bu akşam 20.00’de başlayacak ve TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL KADROLAR Rosenborg: Hansen, Reitan, Hovland, Valsvik, Hedenstad, Zachariassen, Skjelbred, Kondradsen, Holse, İslamovic, Adegbenro

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Efecan, Salih, Fatih, Bakasetas, Davidson, Bareiro,

STAT: LERKENDAL

HAKEM: Kristo Tohver (Estonya)