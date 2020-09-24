NBA’de Doğu Finali’nde Miami Heat, 3-1’i buldu! Çaylak Tyler Herro’dan tarihi performans!

NBA’de Doğu Konferansı Finali’nde serinin dördüncü maçında Miami Heat ile Boston Celtics bir araya geldi. Karşılaşmaya damga vuran isim, Miami’nin tarihi bir maç çıkaran çaylağı Tyler Herro oldu.

Miami Heat, nefes kesen mücadelede rakibini 112-109’luk skorla mağlup ederek seride durumu 3-1’e getirirken Herro, 37 sayıyla olağanüstü bir performansa imza attı ve kariyerinin en çok sayı kaydettiği maçını oynadı. 20 yaşındaki çaylak 21’de 14 saha içi isabeti bulurken 37 sayısının yanına 6 ribaund ve 3 de asist ekledi. Heat’in playoff yürüşündeki yıldızı Jimmy Butler da 24 sayı bulunca Floridalılar için NBA Finalleri’ne yalnızca bir adım kaldı.

Tarihe geçti!

“Erkenden ritim bulmaya çalıştım, birkaç şutun girdiğini görünce, oyunun kalanı biraz daha kolay oluyor. Bugün kesinlikle iyi bir gündü” diyen Herro, 20 yaş ve altında olup bir playoff maçında en çok sayı atan ikinci oyuncu oldu. Bu alanda rekor, 42 sayıyla Magic Johnson’ın elinde bulunuyor.

Boston Celtics’te ise Jayson Tatum hepsini ikinci yarıda kaydettiği 28 sayıyla oynadı, Jaylen Brown 21, Kemba Walker 20 sayı kaydetti. Marcus Smart ise 10 sayısının yanına 11 de asist ekledi ancak Celtics yenilgiyi önleyemedi. Serinin beşinci maçı TSİ cumartesinin ilk saatlerinde oynanacak. Öte yandan maçın ardından Heat’in yıldızı Jimmy Butler da Herro’dan övgüyle söz etti:

“Playoff’ta bu noktaya gelme ve böyle bir maçta oynama fırsatını herkes bulamaz ancak bu onun için herhangi bir maç gibiydi. Bütün yıl boyunca bunu yapıyordu zaten. Onun için baskı diye bir şey yok. Doğru basketbolu oynamaya devam edecektir.”

Herro: ‘Daha çok onun için istiyorum…’

Tyler Herro da bir ağabey gibi gördüğü Jimmy Butler için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını “Finale çıkmak benim için her şey… Ama aslında daha çok Jimmy için bu başarmak istiyorum. Daha önce Finaller’e çıkamamıştı. Onun için bunu yapmak istiyorum. O benim için harika bir ağabey oldu” sözleriyle ifade etti.