Muhabir Masası’nda gündem Fenerbahçe! Transferler, Erol Bulut’un tercihleri ve derbi…

Muhabir Masası’nın yeni bölümünde Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu ve Sözcü Skor Müdürü Mehmet Özen Fenerbahçe gündemini değerlendirdi. Samatta transferi sonrasında Fenerbahçe’nin son transfer hamleleri nasıl olacak? Serdar Aziz konusunun perde arkası nedir? Derbide futbol severleri neler bekliyor? Hepsi ve daha fazlası Muhabir Masası’nda…
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İşte Mehmet Özen ve Sercan Hamzaoğlu’nun sohbetinden satır başları:
- Samatta ile başlayalım. KAP bildirimi olduğuna göre satın alma opsiyonu da vardır diye düşünüyorum.
- Fenerbahçe'nin gündeminde iki forvet vardı. Ze Luis ve Samatta. Nitekim Samatta geldi. Derbiye yetişmesini zor görüyorum. En son 12 Eylül'de bir hazırlık maçında oynadı.
- İkisinin birden olma ihtimali zayıfladı. Aradan bir Cisse çıkabilir. Çünkü Ze Luis'in maliyeti de var.
- Fenerbahçe bir tane de kanat transferi yapmak istiyor. A sınıf kanat oyuncusunun ne kadar şart olduğunu gördük. Kanat sonrası transfer noktalanacak.
- Maaşının bir kısmını Fenerbahçe karşılamak şartıyla Rodrigues için Olympiakos ile anlaşıldı. Ama Rodrigues İstanbul'dan ayrılmak çok istemiyor.
- Oynamayanları yönetmek oynayanları yönetmekten daha zor. Fenerbahçe'nin çok geniş kadrosu var. Hocayı en çok zorlayacak yer burası.
- Menajeriyle konuştum. Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye gelirken indirim yaptığını öğrendim. Fenerbahçe pandemi sonrası indirim yapmasını istedi, oyuncu kabul etmedi.
- 9 kişilik rakibe karşı Caner'i çıkarıp oyuna Frey'i almayınca kafamda çok ciddi soru işaretleri oluştu.
- Fenerbahçe 2. bölgeyi iyi kapatıp top kapabilirse derbide hızlı isimlerle pozisyon bulabilir. Belirgin favori yok. Fenerbahçe kaybetmez diye düşünüyorum.
- Sosa ve Gustavo'nun performanslarının ön plana çıkacağını düşünüyorum.