Muhabir Masası’nda gündem Fenerbahçe! Transferler, Erol Bulut’un tercihleri ve derbi…

Muhabir Masası’nın yeni bölümünde Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu ve Sözcü Skor Müdürü Mehmet Özen Fenerbahçe gündemini değerlendirdi. Samatta transferi sonrasında Fenerbahçe’nin son transfer hamleleri nasıl olacak? Serdar Aziz konusunun perde arkası nedir? Derbide futbol severleri neler bekliyor? Hepsi ve daha fazlası Muhabir Masası’nda…

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İşte Mehmet Özen ve Sercan Hamzaoğlu’nun sohbetinden satır başları: